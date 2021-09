Cumple Russell sueño de correr junto a Hamilton

George Russell cumplirá su sueño de correr junto a Lewis Hamilton, quien será su compañero en la escudería Mercedes a partir del 2022.

El inglés de 23 años fue anunciado este martes como el reemplazo de Valtteri Bottas, quien partirá a Alfa Romeo a finales de año.

"Mentiría si dijera que no estoy absolutamente emocionado. Es una gran oportunidad y quiero agarrarla con las dos manos, pero no me hago ilusiones en cuanto a la escala del desafío; será una curva de aprendizaje empinada", confesó Russell, campeón de Fórmula 2 en 2018.

"He admirado a Lewis desde que estaba en karts y la oportunidad de aprender de alguien que se ha convertido en un modelo a seguir tanto dentro como fuera de la pista solo puede beneficiarme como piloto, profesional y ser humano".