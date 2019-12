Da 'Chaco' aliento a Santiago

Ciudada de México.- El "Chaco" Giménez mantiene la esperanza de ver a su hijo vestido de azul por un largo tiempo, pero si no es así, la vida sigue.

Santiago Giménez vive momentos de incertidumbre en su corta carrera por Cruz Azul. Tiene 18 años, juega poco en el primer equipo y por ahora no tiene nada asegurado. Su padre, uno de los últimos referentes del conjunto celeste entiende lo que le aqueja a su hijo y por ello lo prepara para lo mejor y lo peor.

"Es una pregunta a la cuál sí tengo respuesta, pero es muy difícil hablar con él (Santiago) por la situación. Trato de manejarme con honestidad y sinceridad, él ama a Cruz Azul con todas sus fuerzas y ojalá se de, pero la realidad es que tiene que estar preparado para cuando no se da.

"Él tiene que dejar que las cosas pasen por si solas, tiene que dedicarse a trabajar y a entrenar, que tiene posibilidades de jugar en Primera División. Hoy está viviendo un momento de mucha incertidumbre, de muchas preguntas que se hace. Todo fue normal cuando debutó y de un momento a otro ya no tuvo la continuidad, pero es parte del aprendizaje para él", dijo "Chaco" en entrevista con CANCHA.

Santiago ha marcado diferencia en La Máquina en todas las categorías de Fuerzas Básicas, incluso ya es seleccionado nacional también en Menores, pero asentarse en la Primera División no ha sido nada fácil, apenas suma 3 juegos, uno de ellos como titular y 98 minutos.

La presencia de delanteros como Martín Cauteruccio y Bryan Angulo han acortado las oportunidades a Santiago.

Le hubiera gustado jugar en Chivas

Christian Giménez no se guardó nada al responder al fuego rápido de CANCHA, donde reveló en qué equipo de la Liga BBVA MX le hubiera gustado jugar, así como su peor momento dentro del terreno de juego.

¿El equipo en el que te hubiera gustado jugar?

- Chivas

¿El equipo en el que nunca hubieras jugado?

- River Plate

¿El defensa que más te costó superar?

- Paulo Da Silva

¿El portero al que más te costó marcarle?

- Agustín Marchesín

¿El mejor amigo que te dejó el futbol?

- Pablo Quatrocchi

¿Tu momento más feliz en la cancha?

- El día que jugué con mi hijo

¿Tu momento más triste en la cancha?

- Cuando tuve las ocho fracturas en la cara

¿Berna? (su esposa)

- El amor de mi vida

¿Francisco? (su padre)

- Mi orgullo

¿Santiago, Agustina y Sofía? (sus hijos)

- Mi piel

¿Mirta? (su madre)

- Mi corazón

¿Cruz Azul?

- Amor

¿Pachuca?

- Equipo al que amo

¿México?

- Oportunidad