Da 'Charly' positivo a Covid; es baja del Tri

Ciudad de México.- El mediocampista de Rayados Carlos Rodríguez es baja de la concentración del Tricolor luego de dar positivo al coronavirus.

Rodríguez no realizó el viaje a Amsterdam para la concentración de la selección mexicana, que disputará duelos amistosos ante Holanda, mañana, y Argelia, el 13 de octubre.

"Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos", escribió "Charly" en su cuenta de Twitter.

Tras jugar en el amistoso ante Guatemala la semana pasada, el centrocampista no realizó el viaje a Holanda y regresó a Monterrey para ser considerado en el duelo del domingo ante Querétaro, donde disputó 29 minutos.

Bajo el mando de Gerardo Martino, "Charly" ha estado presente en la mayoría de las convocatorias del Tri, incluso el propio entrenador argentino elogió su estilo de juego.

Rodríguez es el elemento número 12 del Monterrey que da positivo a la nueva enfermedad. Previo al encuentro ante Gallos, Rayados anunció dos bajas por contagios, aunque no dio a conocer los nombres.