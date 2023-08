Da Desirée Monsiváis la estafeta

CDMX.- Desirée Monsiváis está lista para ver su récord caer; la goleadora histórica de la Liga MX Femenil tiene 122 tantos y Katty Martínez, delantera del América, está a un par de superarla, lo cual podría ocurrir el próximo sábado cuando las Águilas reciban al Toluca en el Estadio Azteca, en la Fecha 4 del Apertura 2023.

Para la romperredes de Pumas lo más importante es todo el esfuerzo y pasión que hay detrás de sus anotaciones, las cuales acumuló desde el 2017 cuando inició la Liga, en condiciones precarias.

"Lo que sentí fue algo increíble, pensé 'está agarrando una racha goleadora', ojalá la mantenga porque el futbol tiene muchos altibajos, lesiones, bajas de juego, creo que Katty está en su mejor momento", reveló Desirée a CANCHA.

"Es la competencia interna y es lo que hace vistosa esta Liga, se está acercando y seguramente me va a rebasar, pero luego estaré ahí y también la rebasaré, la lucha estará ahí hasta que decida retirarme porque al final la diferencia de edades es clara, le llevo 10 años".

La goleadora histórica de la Liga MX Femenil dijo que los 122 goles que tiene le saben a gloria porque vivió un proceso drástico y contrastante, de tener poco a contar con una infraestructura más desarrollada.

"No soy la misma Desirée de hace 6 años a la de ahora, jamás imaginé llegar a esta marca, la disfruté y lo digo en pasado porque seguramente Katty me va a rebasar, pero la disfruté 6 años y es muy bonito tener ese mote de la máxima goleadora, pero ahora no sólo será una, habrá más goleadoras históricas y cada año habrá quienes anoten más, ojalá que vengan jugadoras que te hagan 25 goles por torneo, como lo hizo Charlyn con 20 el torneo pasado", mencionó.

Desirée le pidió a Katty que disfrute este momento, que no se agobie y que salga a jugar cada partido con una sonrisa en los labios.

"Le diría que lo disfrute porque ahí vienen otras jugadoras como Alicia Cervantes, Alison González y Stephany Mayor. Que siga con la misma formula de adaptarse, que salga cada partido a gozar del futbol", sentenció Monsiváis.

Cree en proyecto puma

Desirée Monsiváis cree que el proyecto de Pumas Femenil será uno de los más fuertes de la Liga y pronto se les verá despegar para aspirar a una Final.

"Estamos muy cerca de que la gente vea al equipo que quiere, cuando el torneo vaya a la mitad, todas las acciones que hemos hecho, lo que hemos dicho, estará sustentado en la cancha. Pumas viene con todo y será relevante, decidí venir aquí por alguna razón y así va a ser", aseguró.

La goleadora histórica reveló que la comunicación y el entendimiento que tiene con el técnico Jhonathan Lazcano fueron fundamentales para aceptar la oferta del cuadro universitario.

"En la cancha soy muy expresiva, soy un personaje, soy Desirée, DM9, me meto muy adentro, la otra faceta es el tema del conocimiento, entablar un dialogo de dos vías, con Jhony lo hemos tenido, desde el momento en que me llamó, me siento valorada y arropada", explicó.

Tras presentar un problema en la rodilla derecha y ante la falta de atención para superarlo, la goleadora dejó la Liga de Escocia el año pasado, ahora en Pumas encontró un gran apoyo para tener una rehabilitación y sanar.

"Tengo un desgaste en la rodilla producto de los 20 años que tengo jugando, en Escocia no se me daba la atención que merecía y acá me han dado un seguimiento impresionante, estoy al 100 por ciento, gracias al trabajo que se hizo", detalló.

La delantera señaló que poco a poco está superando el tema de la altura de la Ciudad de México y en un par de encuentros más estará lista para jugar los 90 minutos.

Frustra Mundial de lejos

Desirée Monsiváis ve a Brasil como el próximo campeón del mundo.

La goleadora de la Liga MX Femenil consideró que ya le toca a las sudamericanas ganar el título en la justa que se disputa en Australia-Nueva Zelanda.

"Me gustaría que ganara Inglaterra, para que repita lo de la Eurocopa, pero Brasil trae un gran equipo y siento que son las que ganarán", mencionó.

La delantera de Pumas reveló que seguir a distancia el Mundial Femenil le provoca frustración, pues la ausencia de la Selección Femenil todavía le duele a muchas jugadoras mexicanas.

"Frustración por verlo a la distancia, no soy la indicada (para criticar) porque me han tocado otras situaciones. En este Mundial veo como el futbol femenil está tan elevado, y no ser participe, me duele, porque veo a una Liga muy fuerte, hay que ser pacientes con los procesos y esperar buenos resultados para el siguiente", detalló.

"Si vuelve a suceder (quedar fuera de una Copa del Mundo), mi reacción será de coraje y resentimiento porque no puede volver a ocurrir".

Desirée ha tenido oportunidad de ver varios partidos de la justa mundialista y comentó que las distancias se van acortando, lo que habla del crecimiento del futbol practicado por mujeres en otras partes del mundo.

"Hay Selecciones con trabajos muy interesantes", precisó la ex de Rayadas.

Los goles de Desirée

Torneo / Fase Regular / Fase Final

Apertura 2017 / 10 / 0

Clausura 2018 / 10 / 2

Apertura 2018 / 13 / 0

Clausura 2019 / 6 / 5

Apertura 2019 / 17 / 0

Clausura 2020 / 6 / 0

Apertura 2020 / 13 / 3

Clausura 2021 / 6 / 3

Apertura 2021 / 14 / 2

Clausura 2022 / 9 / 0

Clausura 2023 / 1 / 2

Apertura 2023 / 0 / -

Total: 122

Los goles de Katty

Torneo / Fase Regular / Fase Final

Apertura 2017 / 7 / 0

Clausura 2018 / 4 / 1

Apertura 2018 / 12 / 1

Clausura 2019 / 6 / 5

Apertura 2019 / 10 / 3

Clausura 2020 / 5 / 0

Apertura 2020 / 18 / 4

Clausura 2021 / 7 / 0

Apertura 2021 / 12 / 0

Clausura 2022 / 9 / 1

Apertura 2022 / 4 / 0

Clausura 2023 / 6 / 2

Apertura 2023 / 4 / -

Total: 121

11

temporadas las que Desirée Monsiváis jugó para Rayadas.

183

partidos ha disputado Desirée en la Liga MX Femenil.