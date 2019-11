Da Kovalev peso hasta cuarto intento

Estados Unidos.- El ruso Sergey Kovalev fue el encargado de ponerle dramatismo esta tarde a la ceremonia de pesaje de la "Canelo"-Kovalev.

El campeón Semicompleto de la OMB dio hasta un cuarto intento el peso reglamentario para el combate que sostendrá el sábado por la noche con el mexicano Saúl Álvarez.

El tricolor no tuvo problema y subió a la báscula para dar 174.5 libras, media libra del límite de la división, que son 175 libras. Estaba feliz y hasta agarró en brazos a su pequeña hija, a la que subió al escenario de la Grand Garden Arena que recibió a más de 3 mil personas al pesaje, y donde será mañana el pleito.

El problema vino cuando le tocó a Kovalev, quien de entrada dio 176 libras, por lo que se quitó parte de su indumentaria para dar 175.5 libras.

Estaba pasándose, por lo que bajó para quitarse todo y quedar desnudo. Ahí dio 175.25 libras.

Ambos se tomaron al foto cara a cara, y el "Canelo" dijo que habría pelea pasara lo que pasara, pues la Comisión Atlética de Nevada había dado una hora para que el ruso bajará ese cuarto de libra de exceso.

Pero no tuvieron que pasar 60 minutos, pues el ruso regresó a los 10 minutos para subir por cuarta ocasión a la báscula para dar las 175 libras reglamentarias. Se habría ido al baño y en ese tiempo también estaría escupiendo de forma seguida.

Se rumuró que habría mañana un pesaje de rehidratación, donde ambos no pueden rebasar las 185 libras, sino habría alguna multa. Golden Boy Promotions desmintió eso y dijo que no hay nada. La semana pasada, Óscar de la Hoya le dijo a CANCHA en Cancún que no había nada de eso en el contrato y que los dos peleadores podían pesar lo que quisieran el sábado 2 de noviembre.