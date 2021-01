Dan árbitras un paso adelante en mundo deportivo

Reforma

Ciudad de México.- Las árbitras en el mundo están dando un paso hacia adelante.

Aunque siguen pisando un terreno desigual donde históricamente no habían tenido un espacio, el nombre de Sarah Thomas hizo eco mundial al ser la primera mujer que oficiará en un Super Bowl, recientemente Natalie Sago y Jenna Schroeder coincidieron por primera vez en un partido de la NBA.

"La visibilidad que están teniendo las mujeres en el rubro del arbitraje obedece a todo el trabajo organizado de las mujeres en el deporte para que ellas puedan ocupar los diferentes puestos y espacios del ámbito deportivo.

"Este trabajo organizado tiene como resultado que cada vez más las mujeres tengan la posibilidad de acceder a estos espacios", explicó vía telefónica Claudia Pedraza, investigadora de la Universidad La Salle y especialista en temas de género y deporte.

"Y por otro lado, tiene que ver con los grandes cambios que las instituciones deportivas están realizando a favor de la igualdad y equidad de las mujeres, tiene que ver con las presiones internacionales. Sí existe una presión por modificar la política en la que históricamente han excluido a las mujeres de esos puestos y las instituciones se han tardado en atenderlas y se están viendo obligadas por las circunstancias".

A nivel general, acentúa la especialista, en cualquier industria deportiva o institución los mecanismos para incrementar la participación de las mujeres tiene que ir en dos rubros: por un lado medidas de acción afirmativas donde sea una decisión política incluir a las mujeres en las actividades de la industria como las decisiones que está tomando la NFL, la NBA y la FIFA, acompañadas con el tema de la capacitación a mediano y largo plazo.

"Se debe fomentar la formación de profesionales, de mujeres profesionales en el arbitraje con todas las posibilidades y recursos que se necesitan para que ellas puedan acceder a estas capacitaciones y tener un acompañamiento en sus carreras para ir mejorando sus capacidades y que dé la posibilidad de, cuando se requiere tener un cuerpo arbitral, existan las mujeres capacitadas. El número de las mujeres capacitadas es menor no porque las mujeres no sean capaces sino porque no han existido los mecanismos que les permitan capacitarse", profundizó Pedraza.

"El arbitraje tiene que ver con la formación y con la experiencia de partidos arbitrados y con la visibilidad del desempeño para que puedan acceder a estos grandes espacios y eventos, pero si no tienen la posibilidad de acceder a estos procesos de formación y una vez que acceden no son incluidas en estos partidos, difícilmente podrán tener las credenciales que la propia institución solicita para poder arbitrar una Final, un Mundial o un evento importante en el año".

DATOS

- En la historia de la NBA sólo ha habido siete árbitras a tiempo completo y cinco siguen ejerciendo.

- La NBA no había tenido a dos árbitras en un mismo encuentro desde que en 1997 las mujeres comenzaron a arbitrar.

- Dee Kantner y Violet Palmer se convirtieron en las primeras de tiempo completo.

- Sarah Thomas se convirtió en la primera mujer contratada como oficial de la NFL a tiempo completo en 2015.