Dan mucha importancia al descenso, según Gael Sandoval

Guadalajara.- Chivas está de vuelta para preparar el Apertura 2019 y uno de los principales objetivos del campeonato será alejarse pronto del tema porcentual que arrastran desde hace un par de torneos. No obstante, Gael Sandovalconsidera que se le está dando importancia de más y, por ende, se agrega presión extra al plantel.

"Es un tema que quizá y con todo respeto creo que le dan mucha importancia. Es algo que está latente, es obvio, pero Chivas no va pasar por esos problemas. No merece tanta atención, creo que Chivas es un grande, los números ahí están y es obvio, pero Chivas no está para eso, Chivas está para pensar en Liguilla y olvidarse del descenso", dijo.

Lo que reconoce es que ya no existe margen de error para los hombres de Tomás Boy, ya que cuatro torneos sin clasificar a la Liguilla, son una piedra sobre la espalda.

"Es otro torneo, otra oportunidad sobre todo, personal y grupal. Este torneo viene bueno. Nunca hay margen de error, uno siempre esperas que el equipo vaya bien, pero esta es otra revancha que da el futbol y debemos aprovecharla. Este torneo tiene que ser muy bueno", finalizó.