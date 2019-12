Dan plazo para controversias de Veracruz

Ciudad de México.- La Comisión de Controversias salió al paso ayer para tratar de aliviar el tema de los salarios que no han recibido jugadores y cuerpo técnico del Veracruz.

A través de un comunicado indicó que cualquier jugador (a) o miembro de cuerpos técnicos que tengan adeudos con el Club Tiburones Rojos de Veracruz, podrán registrar sus reclamos ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias (CCRC) hasta el 6 de enero de 2020.

Dicha Comisión turnará todos los reclamos registrados hasta la fecha señalada a la Dirección Jurídica de la FMF, quien realizará las gestiones necesarias ante la Afianzadora, para lograr la ejecución favorable de la fianza otorgada por el Club Veracruz.

Esta mañana, se tuvo acceso a un documento enviado a varios jugadores del desaparecido club jarocho, donde se les indicaba que la Comisión de Controversias solo atendía quejas de afiliados a la FMF y por lo tanto, luego del proceso de desafiliación que se vivió el 4 de diciembre, ya no podían seguir adelante con ninguna reclamación sobre la falta de pago que hubo en el mes de noviembre.

Incluso les señalaron que la procedencia o no del pago, tendría que ser determinado por la Afianzadora Sofimex S.A. "contando el quejoso con los medios ordinarios para la defensa de sus intereses".

El escrito estuvo firmado por Víctor Garza Valenzuela, presidente de la CCRC.