Dan Venados paliza y nocaut a Dorados

Los Venados de Madera tuvieron un rally de 15 carreras en el segundo episodio, y este viernes por la noche apalearon 24-4 a los Dorados de Chihuahua, en encuentro que finalizó en cinco innings, dentro de la quinta jornada del torneo 2019 “Ángel 'Bucky' Pérez” de la Liga Estatal de Beisbol.

David Gardea fue atacado con cuatro carreras en el primer episodio y no pudo sacar algún out en el segundo inning, pues salió relevado por José Domínguez, quien tampoco fue capaz detener el ataque de los Venados.

Madera, liderado en la ofensiva por Jesús Rivera y Lupe Quintero, anotó dos más en la tercera y tres más en la cuarta entrada. Los Dorados timbraron con cuatro carreras en el segundo inning, gracias a imparables de Alejandro Pineda y Esteban Gallardo.

El ex dorado Jesús Manuel Bustamante lanzó toda la ruta por los Venados y fue el pítcher ganador, mientras que Gardea cargó con el descalabro.

En ese segundo episodio, los Venados llevaron a 18 bateadores al plato, es decir, cada pelotero bateó dos veces.

El tercero del compromiso se juega este sábado a las 19:00 horas.