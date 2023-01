Dani Alves niega haber cometido acoso sexual

Tomada de Twitter / Dani Alves se prepara para enfrentar su segundo torneo con Pumas

Ciudad de México.- El brasileño Dani Alves, jugador de Pumas, desmintió haber agredido sexualmente a una joven en Barcelona, el pasado 30 de diciembre, en una discoteca.

"Me gustaría desmentir todo: primero yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, estuve disfrutando, los que me conocen saben que me encanta bailar, estuve disfrutando pero sin invadir el espacio de los demás", explicó el futbolista auriazul en un video publicado por el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3.

"Siempre respetando el entorno y cuando tú eliges ir al baño no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir. No sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, no la he visto en mi vida".

El jugador fue denunciado por esta chica que de acuerdo con información del programa, primero denunció haber sido violada y luego recapituló en su denuncia comentando que el brasileño le hizo tocamientos.

Alves ya entrena con Pumas tras reportar el lunes pasado pero la investigación sigue su curso.

"Ya basta porque están haciendo daño sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy", apuntó el jugador de la Selección de Brasil, que acudió al Mundial de Qatar 2022.

En el programa español dicen tener un video con las imágenes al interior de la discoteca en la que se observa cómo ingresa al área de baño primero la mujer y luego Alves, quien después es el primero en abandonar antes de que salga la chica.

De acuerdo a ellos, la chica entra en crisis y denuncia el acoso hasta que el futbolista brasileño abandona con sus amigos la discoteca, en donde también llegó a convivir con la víctima, de acuerdo a imágenes de las cámaras de seguridad.