'Daré la sorpresa'

Cortesía

La chihuahuense Yamileth Mercado, aún compeona supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dijo que dará la sorpresa, en la pelea que sostendrá ante la puertorriqueña Amanda Serrano, el próximo 29 de agosto, en el “Rocket Mortgage FieldHouse” de Cleveland, Ohio.

Ambas disputarán los títulos pluma del CMB y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ambos en posesión de Serrano.

La campeona Serrano, a su vez, aseguró estar en óptimas condiciones para exponer ante la retadora Mercado, quien peleó por última vez el 26 de junio pasado.

Las dos pugilistas estuvieron de manera virtual en los “Martes de café” del Consejo Mundial de Boxeo, promocionando la pelea, donde la boricua monarca mundial de las 126 libras aseveró estar lista para defender sus cetros y seguir haciendo historia.

“Me siento muy contenta y lista como siempre, saben que Yamileth es una gran campeona, pero yo estoy lista como siempre, guanteando mucho con mi hermana y con otras mujeres, haciendo las cosas como siempre, estoy lista”, dijo la boricua desde su lugar de entrenamiento.

“Yeimi” Mercado, quien ahora entrena en Tijuana, México, con el equipo de la ex campeona mundial Jackie Nava, también mostró seguridad en su turno al micrófono y comentó que está en condiciones para dar la sorpresa y ganar su segundo cetro mundial en distinta división, pues ahora tiene en su poder el supergallo del CMB.

“Quiero dar la sorpresa a todas esas personas que no creen que puedo ganar y que me vean coronarme, y quienes me hicieron menos y parecer que no era una rival al nivel de Amanda demostrarles que están equivocados, que me van a levantar la mano, que tenía con qué obtener la victoria y que voy a ser la revolución en el boxeo femenil”, dijo.

Luego de su última pelea, en la que defendió el cetro de las 122 libras con Angélica Rascón, Yamileth reconoció que no estuvo satisfecha con tal actuación, por lo que quería un reto mayor para quitarse el mal sabor de boca y ese será ante Amanda, consciente de que para ser de las mejores, debe enfrentarlas.

“Para ser la mejor tienes que enfrentar a las mejores, se ofrecieron esta oportunidad y acepté, no tengo nada que pensar, hay mucho que ganar y nada que perder y estoy segura que es una división en la que me puedo coronar y sentir fuerte, puedo ser campeona en una segunda división. Amanda es de las mejores del mundo y qué mejor que enfrentarla a ella”, añadió.

En la pega estelar de la misma función, la superestrella YouTuber, Jake Paul, se enfrentará al ex campeón mundial UFC, Tyron Woodley.

Frente a frente

Yamileth Mercado Nombre Amanda Serrano

23 años Edad 32 años

18-2-2 (5 KO) Récord 40-1-1 (30 KO)

1.60 m Estatura 1.66 m

1.62 Alcance 1.66 m

Derecha Guardia Zurda