De alto riesgo

Chihuahua.- Por tercera vez en su carrera, el chihuahuense Yair 'Pantera' Rodríguez peleará en su país, y esta vez lo hará como estelar de la función, cuando este sábado se enfrente a Jeremy Stephens en UFC Fight Night 159, en la Arena Ciudad de México.

Y aunque Yair está emocionado por la pelea, apenas su primera de este año, el parralense, en una entrevista para MMA Fighting, dejó claro que tiene mucho que perder y tal vez no tanto que ganar.

“Esta pelea representa el reto máximo, hay muchas cosas en juego y lo estoy tomando muy en serio. Estoy muy contento de poder representar a mi país aquí en México, pero sé que es una pelea donde se espera que yo gane y las miradas están conmigo”, dijo.

Rodríguez también comentó su insatisfacción con el hecho de que estaba programado para enfrentar a Jeremy Stephens, pues el parralense, aunque considera a su actual rival como un buen peleador, esperaba un contrincante con mejor ranking en la división de lo peso pluma en la UFC.

“No es que tenga algo contra Jeremy. Lo conozco de otros tiempos, entrenamos en el mismo gimnasio unas pocas semanas, es solo que … Si voy a pelear, y arriesgo todo de todos modos, me gustaría enfrentar a un tipo que esté por encima de mí en el ranking. Él es el octavo, no es malo. Pero si estoy arriesgando lo mejor posible, solo quiero uno más arriba, no me refiero a un mejor oponente, sino a un mejor número del ranking, aunque claro que daré todo en la pelea”, dijo Yair.

El peleador de 26 años admitió que la dura derrota ante Frankie Edgar en el 2017, hizo mella en él.

“Me afectó. Soy un competidor, siempre peleo para ganar, no me siento cómodo con la derrota. Lo que más me afectó no fue el hecho de que no entrené para esa pelea, nada de eso fue el hecho de que ni siquiera estaba enfocado en ese momento. Realmente me afectó. Luego lo pensé y me di cuenta de que era algo que podría pasarle a cualquiera de nosotros”, dijo.

Y continuó habland sobre aquella derrota y lo que le dejó:

“Es un juego del 50-50 (por ciento), nuestro deporte es difícil. Me estoy preparando, concentrándome más y fue algo que aprendí en mi última pelea: llegué a tiempo, mi salud no fue la mejor, mi entrenamiento no fue el mejor y, sin embargo, hice cinco rounds con Korean Zombie, que es un tipo respetado durante mucho tiempo.”, agregó.

Yair consiguió un nocaut de último segundo sobre Chan Sung Jung “Korean Zombie” el pasado noviembre en Denver, en una pelea que tomó con poco tiempo de anticipación.