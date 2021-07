¡De desvelo! Enfrenta México sin miedo a Francia

Agencias

México no tiene miedo en Tokio 2020.

La Selección Olímpica encara a Francia sin complejos, más allá de las figuras del cuadro europeo.

“No, temor nada, a mí me encanta, y siempre se lo digo a los jugadores desde que estoy aquí, ‘yo quiero jugar con los mejores’, es la forma de medirte, saber en dónde estás, lo que te falta y aunque le ganes a esos equipos siempre habrá cosas que mejorar y es para mí la única manera de no conformarte y no estancarte”, dijo a Grupo Reforma el técnico Jaime Lozano, poco antes de partir a la justa.

“Me encanta el grupo que nos tocó, como me encantó el grupo del Preolímpico y de Panamericanos. Nos han tocado grupos duros, pero es la única forma de no relajarte y de mantenerte enfocado y aprendiendo y creciendo cada día”.

Francia pinta como una Selección temible por las incorporaciones de André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, pero el Tri también tiene sus virtudes.

“¿Qué tiene México? Tiene una gran metodología, una gran idea de juego, tiene ambición, tiene muchísima determinación, unas ganas impresionantes de trascender”.

“Creo que es una generación muy buena y será sin duda base de los próximos Mundiales, entonces tenemos que mostrar esa hambre, esa ambición de que lo queremos más que cualquier rival que se nos ponga enfrente”.

Gignac, ‘viejo conocido’ de México

Peor padrino para el sueño olímpico de México, imposible.

El Tri inicia su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio enfrentándose a Francia, uno de los favoritos a llevarse la presea de oro y que, por si fuera poco, tiene a un infiltrado de lujo para su debut en la justa: André-pierre Gignac.

El ariete de Tigres ya sabe lo que es vencer a los 22 convocados por el técnico Jaime Lozano y ahora busca llevarse los tres puntos en el torneo de futbol de la justa veraniega, que marcará su regreso con los Blues, con los que no disputa un encuentro oficial desde 2016.

El refuerzo mayor de Francia en Tokio tiene como su ‘cliente’ favorito al futbolista de Rayados, César Montes, pues el ‘Cachorro’ ha caído en 6 de los 15 cotejos en los que se han visto las caras. Los tricolores con mejor balance sobre Gignac son Henry Martín, Roberto Alvarado y Jorge Sánchez quienes lo han superado en 6 ocasiones cada uno.

Por si fuera poco, el ‘Bómboro’ fue el protagonista de la derrota más escandalosa de Lozano como DT de los Gallos en Liga MX, pues el ariete galo anotó un triplete en la goleada de 5-1 de los felinos sobre el Querétaro en el Clausura 2017, torneo de debut de Jimmy en los banquillos de la Primera División.

Gignac incluso puede presumir que en la Liga BBVA MX le ha anotado a los tres arqueros que el Tri llevó a Tokio 2020, con 4 goles a Guillermo Ochoa, 2 a Ángel Malagón y 1 a Sebastián Jurado, aunque este último no hizo por detener el disparo del francés pues se encontraba a media protesta contra los dueños del Veracruz por falta de pagos.

Además de Gignac, se espera la participación del nuevo atacante de Tigres, Florian Thauvin, que también le anotó a Ochoa en la Ligue 1.

¿Cuándo y dónde ver el debut de la selección en Tokio 2020?