De la Hoya desea suerte a 'Canelo' ante Plant

Ciudad de México.- Fueron casi 11 años hasta que llegó el divorcio por diferencias irreconciliables. El "Golden Boy" confiesa que le dolió esa ruptura, tanto que las emociones lo llevaron hace unos meses a retar a "Canelo".

Pero esa frustración ya la asimiló, y Óscar de la Hoya reveló a CANCHA que no pretende tener conflictos con Saúl Álvarez, a quien le desea lo mejor en su pleito contra Caleb Plant y en lo que resta de su carrera.

-¿Retaste a 'Canelo' hace unas semanas, porqué lo hiciste?

"Yo estaba hablando de emociones, estaba hablando de coraje, estaba hablando de frustración, cuando el 'Canelo' decidió romper el contrato, y es una historia muy complicada"

-¿Te dolió (que se rompiera la relación)?

"Sí me dolió un poco, me sorprendió, me puse, no sé, me dio coraje, así que y, lo dije de emoción, no tengo nada en contra del 'Canelo', negocios son negocios, él (Saúl) como persona me cae muy bien, siempre la llevamos bien, el hecho de que rompió el contrato, eso me enojo y estaba hablando de emoción, pero nada, tenía yo la razón porque hablar así y retarlo, pero yo no quiero vivir, no quiero estar involucrado o vivir esos momentos como yo lo viví con (Julio César) Chávez, por ejemplo, en donde yo pelee con Chávez y todo México estaba contra mí porque le gané al gran ídolo mexicano, yo no quiero estar en esas posiciones, yo respeto mucho a mis compatriotas, respeto mucho a México, respeto mucho a mi familiar que es mexicana, y quiero que 'Canelo' sobresalga, que abra puertas, que sea el ejemplo, quiero que suba el mexicano y eso que dije fue de frustración".

Hace unos meses, Julio César Chávez padre le entregó simbólicamente a "Canelo" la antorcha del boxeo mexicano en el Estadio Jalisco, una acción que aplaudió el "Golden Boy".

-¿Te hubiera gustado que JC te diera la antorcha cuando le ganaste?

"En ese momento yo era el gringo, el pocho, yo no era considerado mexicano, yo nací en Estados Unidos, con pasaporte mexicano solamente.. Chávez lo hizo bien y creo que Chávez es más grande hoy en día por las cosas que hace, la humildad que tiene, el hecho de que le anuncie al mundo y a México que 'Canelo' es el próximo y es el rey del boxeo mexicano, eso fue un detalle bonito de Chávez, pero todos los mexicanos sabemos que Chávez siempre sera el máximo de todo el boxeo mexicano".