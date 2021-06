De las cartas fuertes

Cortesía

La marcha mexicana estará representada con equipo completo en Tokio 2020, es decir con tres exponentes por rama en los 20 kilómetros y la tercia de hombres que compiten en los 50 kilómetros.

La campeona mundial Sub 20 en 2018, Alegna González, quien apenas el pasado 5 de junio registró la mejor marca de su trayectoria hasta ahora, de 1h 28’40 en La Coruña, España, es una de las cabezas del contingente tricolor de la disciplina y de quien se espera mucho en el que será su debut olímpico.

La ganadora del Premio Nacional de Deportes 2018 está consciente de ser representante de una de las disciplinas que más satisfacciones olímpicas ha otorgado al País y, sobre todo, con el antecedente de que en Río 2016 la marcha femenil tricolor subió por primera vez a un podio gracias a Guadalupe González, quien no llegó a Tokio por cumplir una sanción por dopaje.

“Creo que todos empezamos con un sueño pequeño y al ver que lo vamos logrando podemos aspirar a algo grande, y solo trabajando duro podemos llegar a donde queramos. Espero estar entre las primeras 10, y no con eso digo que voy a quedar en el sitio 10 sino en cualquier lugar de ese rango que sería un buen resultado para mí”, dijo Alegna.

Sin embargo, las competidoras chinas y rusas, que registran los mejores cronos en lo que va del año, son las rivales más peligrosas para Alegna, quien ha trabajado mucho con su entrenador Ignacio Zamudio y su equipo multidisciplinario para encarar con una buena preparación mental su primera competencia olímpica.

González apareció el 8 de junio en el lugar 13 del ranking mundial y su crono en la competencia española es el número 20 de la temporada 2021.

Es la marchista mexicana mejor ubicada en ambos escalafones.

La chihuahuense, originaria de Ojinaga, ganó el pasado fin de semana la prueba de 10 mil metros marcha, en el Campeonato Nacional de Atletismo, realizado en Querétaro, con tiempo de 44 minutos y 21.48 segundos.(Con información de Álex Carrión)

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 7.2px; line-height: 13.0px; font: 12.0px Bulo; color: #ffffff} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 12.0px; font: 11.0px Bulo; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; line-height: 12.0px; font: 12.0px Bulo} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 12.0px; font: 11.0px Bulo} span.s1 {vertical-align: -6.0px; font-kerning: none}

De cerca

Alegna Aryday

González Muñoz

Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1999

Edad: 22 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 52 kg

Mejor marca: 1:28:39 horas

Ojinaga, Chihuahua

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 7.2px; line-height: 13.0px; font: 12.0px Bulo; color: #ffffff} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 12.0px; font: 11.0px Bulo; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 12.0px; font: 11.0px Bulo} span.s1 {vertical-align: -6.0px; font-kerning: none} span.s2 {font: 9.0px Helvetica; font-kerning: none} span.s3 {font-kerning: none} span.Apple-tab-span {white-space:pre}

Palmarés:

l Plata en el Gran Premio Internacional de La Coruña 2021. (20 km)

l Plata en el Encuentro de Podebrady, Rep. Checa 2019 (aquí registró la marca mínima en 20 km para asistir a Tokio)

l Oro en el Mundial Sub 20 en Finlandia 2018 (10 km)

l Oro en la categoría Sub 20 de la Copa del Mundo de Taicang 2018 (10 km)