De los 4 delanteros, uno quedará fuera de Qatar

Los Ángeles, Estados Unidos.- De los 4 centro delanteros que México tiene como opción para el Mundial de Qatar 2022, uno quedará fuera.

Así lo dijo Gerardo Martino en la conferencia ofrecida esta tarde en el Dignity Health Sports Park, casa del Galaxy de Los Ángeles.

De entre Raúl Jiménez, Henry Martin, Rogelio Funes Mori y Santiago Giménez, uno quedaría fuera para la Copa del Mundo.

"Está claro que los 4 (delanteros) no van a ir y tendremos que decidir y tenemos sobrados jugadores para decidir los 3 que estarán (en Qatar)", comentó.

"Me produce satisfacción que no hay escasez para poder elegir en la delantera. En este sentido, yo siempre prefiero el problema de la abundancia al de la escasez".

Agregó que no ha hablado con ninguno particularmente de su presencia en la Copa del Mundo.

Sobre el caso de otros delanteros, como Carlos Vela y Javier Hernández, dejó claro que no estarán en la lista final.

"En el caso de Carlos Vela hace 3 años y medio, él me dijo que prefería no ser convocado a la Selección de México y eso no cambió.

"Y en el caso de Javier, simplemente como dije antes, me he definido por otros centros delanteros".

Comentó que la actual convocatoria, la última previo a la lista definitiva, tiene prácticamente a la base que irá al Mundial.

"Siendo esta la última convocatoria antes de la lista final para el Mundial, aquí hay una gran base de jugadores que estarán en Qatar, pero eso no le quita la posibilidad a algún jugador que no esté ahorita".