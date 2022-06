De mucho aprendizaje

Más maduro, con mucho más aprendizaje de lo que es el futbol inglés, y al mismo tiempo más adaptado al estilo de vida de Newcastle, Inglaterra, el juarense Santiago Muñoz recuerda que en los primeros días en Europa sí fue difícil el cambio de país, sobre todo porque al poco tiempo sufrió una lesión que lo mantuvo inactivo tres meses.

De visita en las instalaciones de El Diario, ‘Santi’ comparte cómo ha vivido casi un año en Newcastle, cómo es la ciudad, lo que sintió cuando pudo jugar por primera vez con el equipo Sub-23 de las ‘Urracas’ y la sensación de haber marcado su primer gol en el viejo continente.

‘Santi’ estuvo acompañado por su mamá, Griselda, quien compartió que ella misma era la primera que en un principio no creía que su hijo fuera a llegar a ser futbolista profesional y de algún modo era también la primera que lo frenaba.

“Pero cuando menos lo pensamos, mi esposo y yo ya lo estábamos viendo jugar en Brasil en el Mundial Sub-17”, mencionó la señora Muñoz.

“Yo creo que fue mucho aprendizaje, ahora sí que llegué y tuve una lesión, después me dio la enfermedad del Covid, entonces todo eso también me sirvió a mí, lo tomé positivo, fue lo que me ayudó para irme acostumbrado a lo que es la ciudad, lo que es la gente, la cultura de allá, entonces para mí este semestre, como le llamo yo, fue mucho aprendizaje, aprendí mucho de la gente de allá, obviamente que es otro futbol, entonces lo disfruté mucho y lo tomé todo positivo”, comentó ‘Santi’.

Al poco tiempo de su llegada a Newcastle, ‘Santi’ sufrió un desgarre en una pierna que lo mantuvo fuera de las canchas unos tres meses, pero lejos de desanimarse por esa situación, le vio el lado positivo y aprovechó el tiempo para conocer y acostumbrarse más a la ciudad.

“Ya quería estar en la cancha, entonces sí fue difícil, fue algo que igual estuve muy cerca de mi familia, lo pensé, lo pensé y lo vi positivo, y prepararme muy bien esos tres meses para recuperarme”.

El jugador fronterizo señala que desde chico ha tenido la mentalidad de querer sobresalir, de dejar en alto a su ciudad y en especial a su familia. Por eso ha podido adaptarse más rápido a la cultura, la gente, el trato y el idioma en Newcastle, donde lo más difícil ha sido el clima, porque es muy frío allá.

“La comida como quiera, igual el idioma yo traía ya el inglés estudiado en Estados Unidos, ya nada más era el acento que manejan allá”.

–¿Cómo es un día en la vida de ‘Santi’ en Newcastle?

“Ahora sí que es un ‘Santi’ muy tranquilo el que vive en Newcastle. Me levanto a las 8 de la mañana para estar en el club 8:40, 9:00 más o menos, y bueno, ya ahí completo lo que es el entrenamiento, lo que es el gimnasio, lo que es la comida, todo eso. Yo vengo saliendo del club como a las 2:00, 3:00 de la tarde y ya saliendo del club depende cómo me sienta de lo cansado, igual para distraerme un poco salgo ahí a caminar, salgo a la plaza, al cine, con gente que ya también he conocido, trato también de distraerme un poco”.

‘Santi’ llegó en septiembre del año pasado a Inglaterra y tuvieron que pasar cinco meses para que se diera su debut en el equipo Sub-23 del Newcastle y también para que marcara su primer gol.

“Lo venía esperando desde mucho tiempo, pasó lo de la lesión, entonces era algo que ya quería, ya necesitaba, y no tanto porque decían mucho en los medios que no estaba jugando y todo eso, yo sabía que era por lo de mi lesión, ahora sí que nadie más sabía, más que mi familia, entonces en eso yo estaba tranquilo en la mente, pero sí era algo que ya esperaba desde hace mucho tiempo, poder debutar y hacer un gol, también sentí muy bonito”.

–¿Qué es para ti la Selección Nacional?

“Es un orgullo el poder representar el escudo de la selección en eventos importantes como lo que he hecho, un Mundial y varios torneos fuera, es un orgullo para mí el poder representar a México, siento que represento más que nada a mi familia en todo esto, a mi ciudad, entonces es un orgullo para mí poder jugar en selección”.

–¿Acostumbras estar pendiente de las redes sociales, de lo que dicen los medios en México de tu carrera y en general del futbol?

“Fíjate que no mucho, no me gusta igual meterme mucho en lo que son las redes sociales. Sí estoy mucho en las redes, pero más lo que es fuera de futbol, porque no me gusta tanto lo que se habla de uno, es un poco difícil a lo mejor, o en cierto modo lo he sabido manejar con ayuda de mi familia, pero no, no uso mucho las redes sociales con el futbol”.

–¿Cuáles son tus planes en el futbol?

“Ahorita regresar, hacer una buena pretemporada porque el año pasado no tuve el privilegio de poder hacerla por todo este movimiento, entonces regresar, hacer la pretemporada, ahora sí que buscar lo que es el debut en primera división, igualmente con selección seguir el proceso, seguir yendo a convocatorias, seguir llamando la atención y poder jugar un Mundial con la mayor”.

–¿Cómo te sentiste recientemente en el torneo de Francia y qué les faltó para llegar a la final?

“Bien, me sentí bien yo, ahora sí que venía de una continuidad diferente a la que tuve en el torneo, pero igual me dio mucho gusto poder regresar con la selección. Sentí que volví a México desde que estuve ahí, desde que vi a mis compañeros. Yo sentí que me fue muy bien, como equipo creo que sí pudimos haber hecho algo más, pero igual es un equipo que lleva muy poco preparándose, entonces siento que hicimos buen trabajo”.

–¿Cuál es tu mensaje para la afición?

“Agradecerles que siempre están ahí al pendiente, como ustedes, como toda la gente aquí en Ciudad Juárez y en México también, agradecerles mucho el apoyo, es muy importante para mí eso, igual yo seguiré trabajando para poder darles de qué hablar”, respondió ‘Santi’, quien el 29 de junio tiene que reportar con el Newcastle United.

Conózcalo

Nombre: Santiago René Muñoz Robles

Equipo: Newcastle United

Posición: Delantero

Fecha de nac.: 14 de agosto de 2002

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 19 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 67 kg