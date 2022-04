De Nueva York a Miami, la travesía de Checo Pérez

Guadalajara, México.- Sergio Pérez y Red Bull dieron la primera vuelta en el Autódromo Internacional de Miami y para lograrlo, el piloto mexicano se aventó una travesía desde Nueva York.

En bata de baño y listo para descansar en un hotel neoyorquino, en un video promocional del toro rojo, Checo recibe una llamada de Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, para pedirle que esté en Miami en mayo, mes cuando se va correr la carrera.

Cuando recibe esta indicación por parte de Horner, unas sirenas no dejan escuchar bien al tapatío que le responde si necesita que esté en Miami ese mismo día, su jefe le reitera que en mayo, pero se armó la confusión.

Horner se despide y Pérez checa en su celular que de Nueva York a Miami hace 440 horas caminando, entre 18 y 20 horas en auto y 11 horas en un monoplaza de Fórmula Uno.

"No rendirse nunca. voy a necesitar algo de ayuda", dijo Checo, haciendo referencia a su frase, y en un movimiento a lo "Superman", se quita la bata y deja ver su nomex.

El jalisciense se monta en un RB7 del 2011 y comienza su aventura en el centro de Nueva York con ayuda de sus mecánicos de Red Bull.

"Es un viaje por carretera, necesito suministros", se escucha decir y Checo llega a un puesto en Chinatown por una lata de Red Bull. En eso, un oficial le aplica una multa por estacionarse en un lugar prohibido. Esto le llega a Horner vía redes sociales y llamada a su piloto, que dejó el celular en su habitación.

"¿Qué está pasando en Nueva York y por qué nuestro auto está estacionado ilegalmente en Chinatown?", fue el mensaje de voz que le dejó Christian.

Al salir, Checo lamenta la infracción y cambio neumáticos, de intermedios a medios, para emprender el viaje a Miami.

Llegando a Florida y recorriendo un camino de tierra a la orilla de un lago se topa con un cocodrilo y el esquiador acuático Parks Bonifay le dice cómo llegar a Miami.

Ya en Miami, sus mecánicos lavan el auto y Byron Jones, esquinero de los Dolphins, le dice que va en la dirección equivocada.

Con las indicaciones del jugador de la NFL, Checo llega al Autódromo Internacional de Miami, pero la pista está cerrada. Su equipo lo deja entrar y recorre el trazado, finalizando en el centro del campo del estadio de los Miami Dolphins y con Horner en una de las pantallas.

"Lo hice como me pediste. Estoy aquí hoy", le dijo Checo.

"Dije en mayo", le aclaró Horner

"Oh, supongo que llegué un poco temprano", respondió Pérez.

"No me voy a quejar de que uno de mis conductores llegue allí rápido. Y Checo, no voy a pagar ese boleto (infracción)", se despidió Christian.