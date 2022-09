De ‘Santitos’ a ‘Canelo’

Guadalajara, Jalisco.- La Escuela Primaria Leyes de Reforma de Juanacatlán fue la primera sede de las peleas de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Aquellos niños que alentaban a ‘Santitos’, diminutivo del primer nombre del púgil jalisciense, no se imaginaban que estaban observando los inicios del que es considerado como la cara del boxeo mundial.

Santos Saúl Álvarez Barragán no peleaba por los millones de dólares que hoy en día se gana sobre el ring, sino para responder al bullying.

“A pesar de ser muy serio, recibía bullying (por pecoso), pero ahí se le veía el carácter. Se juntaban bolas de muchachos para verlo pelear”, recuerda su maestra Lilia Lomelí.

“Le decían mil cosas, que ‘jícama con chile’, que ‘pecoso’, y yo al final le dije: vas a ser el ‘Canelito’, y le comenté: va a llegar el día en que te conozcan más por ‘Canelo’ que por tu nombre, poca gente sabe que se llama Santos Saúl”, añade su mentor José ‘Chepo’ Reynoso.

“Aquí era ‘Santitos’, era un muchachito delgado, muy alegre, muy vivaracho”, añade María Elena Íñiguez, cuyas hijas compartían escuela con Saúl.

Siempre se notó su valentía.

“Cuando tenía 6, 7, 8 años, estuvo en el Pentatlón Deportivo Universitario. Cuando los niños se hacían a un lado para ya no hacer los ejercicios, mi esposo le gritaba ‘güero, vente’ y salía el chiquillo con mucho entusiasmo, con aquellas ganas de salir adelante. “Mi esposo admiraba sus agallas y me comentaba: ‘va a llegar alto, será algo grande’”, agrega Lorena Suárez.

De vocación de boxeador

Algo tenía claro Saúl: la escuela no era lo suyo.

“No le echaba ganas a la escuela. No fue tan difícil de convencer a mi papá de que lo pusiera a trabajar (en la nevería), pero le decía que me lo soltara para entrenar”, relata su hermano Rigoberto Álvarez.

“Su papá quería que siguiera, pero él decía que quería ser boxeador, desde ahí estaba trazada su determinación”, confirma ‘Chepo’.

Era todavía un adolescente cuando se convirtió en padre de su hija Emily Cinnamon, por quien dejó de entrenar para ganar dinero y asumir su responsabilidad.

“Al principio no había dinero, y él ya tenía el compromiso de los pañales, de la leche, lo que conlleva ser padre de familia, era un adolescente, pero muy responsable, muy disciplinado, creo que es lo que lo ha llevado a donde se encuentra”, destaca ‘Chepo’ Reynoso.

“Él ya tenía una niña y tenía 16 años de edad, puso un autolavado cuando ya tenía a Emily. Recuerdo que tras una pelea compró una hidro para lavar los carros, sus shampoos, y empezó a ganar dinerito y dejó de venir a entrenar. Sería el principio de su negocio, pero el final de su carrera”.

“Hablé con mi papá para decirle que teníamos que ayudarlo a seguir con su carrera, mi madrina, mi tía, como podíamos le ayudábamos, todos hicimos algo para que eso pasara. Él empezó a entrenar, hubo una pelea de sus primeros 100 mil pesos, era un mundo de dinero, ya con eso se estabilizó, después fueron 200, 500 y pum, se disparó para arriba”, menciona Rigoberto, apodado el ‘Español’ y quien empezó a entrenar a Saúl en la cochera de su casa.

Para su tercera pelea ante Gennady Golovkin del 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas se calcula que ‘Canelo’ se embolsará 45 millones de dólares para acercarse poco a poco a los 500 millones de fortuna.

El debut a los 15

El camino del ‘Canelo’ como amateur duró muy poco, pero no porque quisieran apresurar su carrera, sino porque nadie quería enfrentarlo.

“Todos mis boxeadores peleaban menos él, entonces un día había uno que le llevaba 12, 14 kilos, y en el tercer round, pum, lo noqueó, ahí selló su maldición de que no iba a volver a pelear en amateur”, rememora ‘Chepo’ Reynoso.

El debut como profesional llegó el 29 de octubre de 2005 en la Arena Óscar ‘Chololo’ Larios de Tonalá, donde enfrentó a Abraham González.

“Nuestra idea era que debutara a los 18 años, pero podía pasar que se desesperara por no pelear, él tenía 15, lo debutamos en la arena del ‘Chololo’ Larios, ganó su primera pelea por nocaut en el cuarto round”, afirma ‘Chepo’.

“Tomaba agua y se le iban los ojos, en el cuarto round lo finiquitó, lo noqueó. Desde su debut fue algo emotivo, emocionante”, añade Rigo.

Otra de sus primeras peleas fue la que acabó con las dudas de ‘Chepo’ de lo que Saúl sería como boxeador.

“Vi un cabrón todo tatuado (en Tepic), ese cabrón está bien correteado, le tenía confianza al ‘Canelo’, pero me daba miedo el otro, suena la campanada, pum, lo tumba el ‘Canelo’ en el segundo, y me dice: ‘ahí está su pinche pendiente’. Desde ahí no volví a tener temor”, menciona Reynoso, quien junto a su hijo Eddy entrena a Saúl.

El ‘Canelo’ es actualmente campeón indiscutido Supermediano del CMB, AMB, FIB y AMB, además de que fue elegido como el Boxeador del Año en 2021, con marca en el pugilismo de paga de 57 triunfos (39 por nocaut), 2 derrotas y 2 empates.

Frente a frente

Saúl Álvarez Rival Gennady Golovkin

Canelo Alias GGG

32 años Edad 40 años

1.73 m Estatura 1.79 m

179 cm Alcance 178 cm

Guadalajara L/Nac. Kazakhstan

Guadalajara L/Residencia Los Angeles

57 (39KOs)-2-2 Récord 42 (37 KOs)-1-1

La pelea de la trilogía

17 de septiembre en el T-Mobile

Arena de Las Vegas, Nevada

8 pm / DAZN, ESPN