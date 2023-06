Debe Conade regresar becas al equipo de natación artística

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El equipo mexicano de natación artística recibirá con efecto inmediato las becas que tenían de Conade y que la directora Ana Guevara les retiró de manera unilateral violando la garantía de audiencia, la confianza legítima y la seguridad jurídica.

Por lo tanto, Regina Alférez, Marla Fernanda Arellano, Miranda Barrera Jiménez, Joel Benavides Lepe, Nuria Diosdado, Daniela Estrada Flores, Itzamary González Cuellar, Glenda Inzunza Cabrera, Joana Jiménez García, Trinidad Meza Rodríguez, Samantha Jailib Rodríguez Rubio, Jessica Sobrino Mizrahi, Pamela Toscano, Diego Villalobos Carrillo, Ofelia Beatriz Pedrero García y Adriana Loftus recuperarán sus derechos adquiridos luego de promover un juicio de amparo.

"Procede conceder la medida cautelar solicitada para que se sigan recibiendo los apoyos y estímulos gubernamentales en la misma manera en que se venía haciendo; esto es, de manera monetaria, así como el acceso a las instalaciones que son proporcionadas para el desarrollo de su actividad. Esta medida surtirá efectos hasta en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva", resolvió el juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola.

El equipo de natación artística no recibe becas de la Conade desde diciembre del año pasado por los problemas internos de la Federación Mexicana de Natación, que actualmente se encuentra acéfala tras el desconocimiento de Kiril Todorov como cabeza de los deportes acuáticos en México por parte de World Aquatics, antes FINA, y quien enfrenta un juicio por presunto peculado. La Conade argumenta que el Comité de Estabilización instaurado por WA no tiene figura jurídica y por lo tanto los atletas de las disciplinas acuáticas no pueden recibir recursos federales.

"Cabe destacar que es un hecho notorio que participaron en el Mundial de Natación dos mil veintitrés realizado en Soma Bay, Egipto, obteniendo excelentes resultados; por lo que a fin de seguir participando en próximos eventos tanto locales, nacionales e internacionales representando a nuestro país, es necesario que continúen recibiendo el apoyo y estímulos monetarios correspondientes, así como el acceso a las instalaciones proporcionadas para el desarrollo de su actividad", se lee en el documento al que CANCHA tiene acceso.

El equipo mexicano de natación artística se prepara rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 para revalidar sus títulos.