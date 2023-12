Debe Pittsburgh ganar y ponerse a rezar

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Otro día de juego, otro día a matar o morir para los Steelers.

Nuevamente, Pittsburgh se juega hoy la vida en la temporada actual de la NFL, y lo hará, para su mala suerte, con un ojo a su duelo ante Seattle y el otro a lo que suceda en otros 5 frentes.

Para seguir en la pelea por llegar a Playoffs, a los dirigidos por Mike Tomlin no les bastará con vencer de visita a los Seahawks, sino que necesitan que Colts, Bills, Chargers, Jaguars y Texans no ganen sus respectivos partidos. Eso sí, la victoria de Pittsburgh le da vida, pero no un boleto a Playoffs.

El problema para los Steelers es que las casas de apuestas no están a su favor, pues Indianápolis, Búfalo, Jacksonville y Houston son favoritos para ganar en la jornada de hoy.

Los Colts se miden ante los débiles Raiders de Las Vegas, los Bills tienen todo para vencer a los Patriots, los Jaguars para derrotar a Carolina y los Texans para vencer a Tennessee.

De hecho, los Chargers parten como víctimas hoy, en su partido ante los Broncos de Denver, así como Pittsburgh es el underdog ante Seattle.

En este momento la Conferencia Americana tiene a 3 franquicias con un lugar seguro en Postemporada: Ravens, Dolphins y Browns, mientras que los Chiefs necesitan vencer hoy a Cincinnati para obtener su boleto.

En la NFC, 49ers, Eagles, Lions y Cowboys ya están instalados en Playoffs, con los Buccaneers a una victoria de obtener su pase.

Con apenas 8 equipos matemáticamente eliminados (Patriots, Chargers, Titans, Jets, Panthers, Cardinals, Commanders y Giants) y 7 equipos calificados, todavía son 17 las franquicias que pelean por un lugar en los Playoffs en las Semanas 17 y 18.

FICHA

(8-7) Pittsburgh vs. Seattle (8-7)

15:05 h / Fox Sports 2 y Sky 581

TITULAR O SUPLENTE

Russell Wilson sabe que ya no será titular, pero tiene toda la intención de quedarse en Denver para cumplir el resto de su contrato.

El veterano quarterback y los Broncos parecían tener un idilio duradero. En 2022, Wilson llegó a Colorado con un contrato que lo vinculaba hasta el final de la temporada 2023, pero casi inmediatamente firmó una extensión de 5 años y 242.6 millones de dólares.

Lo que los Broncos no vieron venir es que iban a buscar la forma de zafarse de ese acuerdo antes de que iniciara.

Wilson tiene 39 millones de dólares garantizados, pero Denver está buscando la forma de ahorrarse el resto del voluptuoso acuerdo.

"Me quiero quedar, pero no sé qué vaya a pasar. Vine a Denver por una razón: ganar campeonatos. Y ese sigue siendo mi objetivo, en eso estoy enfocado en este momento. Estoy bajo contrato y haré todo lo que sea necesario para cumplir mis metas. Por ello entrenaré como debo y me prepararé como debo", aseguró Russell, quien hoy estará en la banca ante los Chargers de Los Ángeles.

Su lugar lo ocupará Jarrett Stidham, cuyo contrato le garantiza hoy la décima parte (4 mdd) de lo que estipula el contrato de Wilson para 2023.

Los increíble es que, con todo y la irregularidad, los Broncos (7-8) tienen posibilidades de avanzar a Playoffs.