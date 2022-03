Deberán Bravos abrir la cartera: Ferretti

Marco Tapia / El Diario

Para tener un equipo muy competitivo en el futuro, la directiva del FC Juárez deberá abrir la cartera más de lo que lo ha hecho en el pasado, consideró el director técnico de los Bravos, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien al mismo tiempo consideró que se está muy cerca de llegar al punto inminente en que sabrán que, por segundo año consecutivo, deberán pagar una multa millonaria para conservar la categoría en la Liga MX.

El entrenador brasileño señaló que en estos momentos es muy ilógico poder platicar con la directiva acerca del futuro de este proyecto, porque están más ocupados en la crítica situación que atraviesan en el Clausura 2022, donde no ganan desde que vencieron a San Luis en la Jornada 3, y desde entonces acumulan dos empates y cuatro derrotas, con un juego pendiente.

“Bueno, el equipo va a seguir, no hay descenso, pero ahorita nosotros estamos enfocados a resolver el asunto futbolístico, que naturalmente no se deja de planear a futuro, pero yo creo que es una cosa que ya está detectada, las necesidades a futuro, y no tenemos que seguir platicando todos los días. Ya está muy claro lo que se requiere para tener un equipo muy competitivo, pues naturalmente se va a tener que hacer una inversión distinta, se debe de hacer una inversión distinta a la que nosotros hicimos para estos dos torneos, es la verdad”.

En relación con el pago de la multa por terminar entre los tres últimos lugares del cociente al finalizar el torneo, Ferretti aceptó que están muy cerca de llegar al punto donde no habrá retorno.

“Porque para no pagar tienes que cosechar puntos y nosotros no lo hemos logrado. Creo que hace una semana o dos semanas, me mencionabas que venía una jornada o una cantidad de partidos que sería muy importante cosechar puntos y hemos desperdiciado, podemos decir, dos oportunidades dentro de casa. De seis puntos, no hemos logrado ninguno”, dijo ‘Tuca’ al referirse a la derrota de este viernes con Atlas y la de la semana pasada con León, a las que se suman los descalabros con Tigres y Chivas, también en el ‘Benito Juárez’.

“Entonces, mientras siga esta situación, la posibilidad es muy grande, aunque los otros equipos, también que estamos en esta disputa, no se han alejado, está ahí en el cociente, estamos muy cerca, pero sólo podemos realmente pensar en no tener que pagar esto sacando puntos y no lo hemos logrado”.

Sin querer usarlo como excusa, Ferretti mencionó que un factor en su contra han sido las lesiones de jugadores clave en la ofensiva, como Darío Lezcano, Diego Rolán, Gabriel Fernández y Matías ‘Caco’ García.

“Independiente de que estén o no estén, el equipo no ha encontrado que juegue bien al futbol. Yo soy de la idea de que si juegas bien y pierdes, a corto plazo ganas, si juegas mal y ganas, a corto plazo pierdes. Y yo creo que no he encontrado desde que llegué aquí este equilibrio, ofensiva-defensiva.”

La solución, mencionó Ferretti, es seguir con el trabajo en algo más específico. Considera que de la media cancha hacia adelante faltan los elementos mencionados y por eso es difícil lograr una transición media-ataque.

“Ahora, ¿depende exclusivamente de estar defendiendo para sacar un resultado?, pues yo creo que es un riesgo demasiado grande para ti porque son 90 minutos y naturalmente, si el equipo rival te anota un gol, pues todo tu numerito se viene abajo”.

Para el técnico sudamericano, algunos jugadores han recaído en sus lesiones porque se han puesto a disposición del cuerpo técnico cuando todavía no están físicamente al cien por ciento.

“Es un equipo necesitado de jugadores y yo siento que los jugadores, aunque yo les pido que no tengan que sacrificarse, no tienen que pensar que son héroes, ellos creo que se ponen a disposición de uno cuando no están en plenitud físico-atlética. Al no estar y tener un desgaste tan grande, la posibilidad de recaer es muy grande y yo creo que esto es lo que ha sucedido”.

Próximo partido

Monterrey vs Bravos

Jornada 5

Martes 15 de marzo

9:00 pm, Estadio BBVA

TV: FOX Sports