Debut endiablado para el juarense Carlos Rodríguez en la LMB

Cortesía

Si bien desde muy niño empezó a practicar el beisbol, fue hasta los 15 años cuando la vida como pelotero de Carlos Rodríguez empezó a sufrir un cambio al pasar de bateador a lanzador, que tres años después lo llevó a firmar con los Diablos Rojos del México para la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde debutó victorioso este martes.

“Es algo increíble para mí”, dijo el jugador juarense vía telefónica desde la Ciudad de México, un día después de que la novena capitalina hizo su debut en esta temporada con un triunfo sobre el Águila de Veracruz, con marcador de 21-4.

Carlos abrió como relevista la cuarta entrada, lanzó un inning y dos tercios, no recibió hit, ponchó a uno y al final fue acreditado con la victoria.

“Esto empezó cuando fui seleccionado a los Indios de Juárez en la pretemporada y después en el Estatal Sub-18, ahí me fue muy bien, terminé como el MVP y el mejor pitcher y mejor en carreras limpias. Recuerdo que llegué a la casa y a los tres días me hablaron y me hicieron una oferta”, comentó el pitcher.

-¿Cómo fueron tus inicios en el beisbol?

“Fueron a los tres años en la Liga Villahermosa, creo que con Paly Verde. Siempre fui bateador, pero la neta no la armé y nunca fui a torneos. A los 15 años empecé a lanzar y entonces fui a torneos estatales y nacionales y cuando tenía 17 me vieron los scouts”.

El manager Irving Ruiz fue quien descubrió que el brazo derecho de Carlos podría llevarlo lejos en el “Rey de los Deportes”, le retiró el bat y lo entrenó para subir a la loma de las responsabilidades.

“Tengo que agradecerle a Irving Ruiz porque fue el primero en hacerme pitcher y después se nos dieron las cosas”, dijo el serpentinero fronterizo, que en el corto plazo tiene como meta concretar una buena temporada invernal posteriormente firmar con algún equipo de los Estados Unidos.

-¿Qué es el beisbol para ti?

“Hace tres años todavía lo veía como algo divertido, algo para cotorrearla, pero ahora lo veo ya más profesional, como un estilo de vida. Aquí se desayuna, se come y se cena beisbol”.

Esta es la primera vez que Carlos estará ausente por varias semanas de su casa, pues antes había salido solamente para competir en estatales o nacionales durante algunos días.

“Fue una decisión difícil, extraño a mis padres y mis hermanos, pero que te apoyen desde allá se siente muy bonito y es motivante”.

Finalmente, Carlos Rodríguez quiso externar su agradecimiento a la Liga Villahermosa de Beisbol, a Irving Rodríguez por tantas oportunidades que le dio, y a Jorge Esparza, el scout que lo vio y lo acercó a los Diablos Rojos del México.