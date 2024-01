Debutan Bravos con pie izquierdo

Los Bravos de Juárez debutaron en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX con una derrota 1-0 ante los Pumas de la UNAM, en partido celebrado ayer al mediodía sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

En el inicio del encuentro, el equipo fronterizo lució demasiado conservador, precavido, con poca idea y sin mucha fuerza al ataque, al grado de que su primer remate directo a portería llegó hasta el minuto 35 de tiempo corrido cuando Aitor García remató de volea un servicio de Avilés Hurtado.

Los Pumas generaron la primera opción de peligro apenas a los 42 segundos del silbatazo inicial gracias a una desatención de la defensa juarense, pero Jesús Rivas no se animó a disparar de primera intención y se escapó la oportunidad de gol.

El resto del primer tiempo prácticamente los dos equipos se anularon a la ofensiva y las llegadas a las portería fueron escasas, hasta que al 47’, Hurtado entró al área grande y Nathanael Ananias lo trompicó con la pierna derecha, pero el silbante no marcó el penal y tampoco hubo revisión en el VAR.

“Te soy honesto, yo no he tenido la oportunidad de verla, sí sé que hay muchas dudas sobre la jugada, pero supongo que la vieron en el VAR y que la decisión que tomaron fue correcta, ya nosotros lo veremos ahora y si no estamos de acuerdo con esto ya la directiva seguramente hará su trabajo”, declaró el entrenador de Bravos, Diego Mejía, en conferencia de prensa.

Fue hasta el minuto 69 que llegó el gol del triunfo para los Pumas, luego de que César Huerta por la derecha mandó servicio que de primera intención y de derecha remató Eduardo Salvio para vencer al arquero de Bravos, Sebastián Jurado.

El equipo de la UNAM se quedó con un hombre menos al 80’ cuando el árbitro se apoyó en el VAR y decidió expulsar a Ananias por una falta cometida sobre el recién ingresado Michael Santos cuando se perfilaba hacia la portería y Ananias era el último hombre.

Por primera ocasión en la Liga MX, un árbitro utilizó un micrófono para dar a conocer su decisión después de haber revisado la jugada.

Ya en tiempo agregado, Huerta le había dado a Pumas la ventaja 2-0, pero el árbitro y el VAR revisaron una jugada previa y decidieron que Ulises Rivas había cometido una falta casi a mitad de cancha sobre Avilés Hurtado, por lo que el tanto fue invalidado.

“Sabemos que esto va de resultados al final y te duele muchísimo perder. El tema son las formas, y cómo son las formas que haces en la semana, las que trabajas, cómo haces tu plan de partido y si todo eso que planeas sucede dentro del campo y la verdad lo acabamos de hablar en tres, cuatro minutos con mis auxiliares, me parece que hicimos el plan de partido correcto, el equipo se paró y en algún momento tuvimos la posibilidad de marcar primero”, señaló Mejía.

Los Bravos volverán a la acción el próximo viernes 19 de enero, cuando reciban a la Máquina Celeste de Cruz Azul en el Estadio Benito Juárez, en un duelo entre dos equipos que empezaron con derrota el Clausura 2024.

Marcador

Pumas 1, Bravos 0

Gol

1-0, Min. 69, Eduardo Salvio

Alineaciones

Pumas: Julio González, Lisandro Magallán, Nathanael Ananias, Adrián Aldrete, Jesús Rivas (Carlos Gutiérrez), Eduardo Salvio (Robert Ergas), César Huerta, Ulises Rivas, Santiago Trigos (José Caicedo), Guillermo Martínez (José Galindo), Gustavo del Prete (Rogelio Funes).

Bravos: Sebastián Jurado, Arturo Ortiz, José Abella, Andrija Vukcevic, José Manríquez, Denzell García (Javier Salas), Diego Chávez (Michael Santos), Avilés Hurtado, Jesús Venegas (Zahid Muñoz), Aitor García (Manuel Castro), Amaury Escoto (Ángel Zaldívar).