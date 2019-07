Debutan hermanos chihuahuenses

Chihuahua.- Este martes 30 de julio será el debut en Juegos Panamericanos de Lima 2019 de los hermanos chihuahuenses Erick Fernando y José Alán Hernández Alarcón con la selección nacional de hockey sobre pasto que estará enfrentando en Perú a su similar de Canadá.

Erick Fernando de 18 años y que estará portando el número 22 en la delantera mexicana, participará por primera vez en Juegos Panamericanos tras venir de su proceso como juvenil mientras que José Alán de 22 años utilizando el número 29 son sus segundos Juegos Panamericanos consecutivos defendiendo la portería azteca.

Ambos originarios de está capital, son considerados integrantes del primer equipo mexicano el cual quedó ubicado en el grupo “B” varonil junto a su rival de hoy, el anfitrión Perú y los Estados Unidos. El grupo “A” varonil lo integran también cuatro países del continente, Argentina, Chile, Cuba y Trinidad y Tobago. Los cuartos de final serán el próximo lunes y de ahi semifinales y los duelos por las medallas.

Los rivales de Erick y Alán...

Hockey sobre Pasto

Grupo “B” Varonil

Martes 30 de julio

12:00 PM

México Vs. Canadá

Jueves 1 de agosto

8:00 AM

México Vs. Perú

Sábado 3 de agosto

10:00 AM

México Vs. Estados Unidos

(Tiempo de Chihuahua)