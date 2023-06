Defiende Christian Horner a Sergio Pérez

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Christian Horner, jefe de Red Bull, defendió y aplaudió el trabajo del mexicano Sergio Pérez en el Gran Premio de España tras las críticas de uno de los analistas de Sky F1.

Después de la carrera en el circuito de Barcelona, el mandamás del equipo de las bebidas energéticas fue cuestionando por Nico Rosberg, ex campeón de la Máxima Categoría en 2016, sobre la diferencia en el rendimiento de los monoplazas de Checo y Max Verstappen.

"Christian, acabas de decir que Checo hizo una buena carrera, pero creo que tuvo bastante falta de rendimiento, especialmente en la primera parte de la carrera. ¿No es así? Quiero decir, realmente comparando con Max, hubo algunas vueltas en las que hubo bastante diferencia", preguntó el alemán.

A Horner no le pareció correcto el comentario, pues Pérez remontó desde el décimo primero al cuarto sitio y estuvo cerca del podio.

"Eres un tipo bastante crítico. Ahora que no estás en el coche, estás feliz de criticar a todos los chicos. Creo que perdió en las primeras vueltas, y no tuvo un gran comienzo. George se las arregló para arrancar bien, salirse de la pista y volver a la pista sin recibir ninguna penalización por ello. Y creo que esa fue la diferencia al final del día. La carrera de Checo fue cada vez más fuerte. Y ese último stint en particular, estuvo realmente volviéndose muy fuerte, pero no fueron suficientes vueltas para luchar por el podio", dijo sonriente el jefe de la escudería austriaca.