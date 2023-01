Defiende Joana Sanz a su marido Dani Alves

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Joana Sanz, la esposa de Dani Alves, defendió al jugador brasileño asegurando que es un hombre muy respetuoso.

"Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto", declaró al programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, medio de España.

Sanz contó que sabía que Alves fue a la discoteca y que lo apoyó porque no la había pasado bien en el Mundial, donde Brasil fue eliminado por Croacia en Cuartos de Final.

"Salió a bailar e intentar disfrutar de la música, como le gusta, punto. No tiene nada de malo", dijo.

Incluso dice que le ha tocado que mujeres intenten algo con Alves en su presencia.

"He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy", acusó.

Este viernes, Sanz también mandó un mensaje en redes sociales de "juntos", donde se ve su mano tomada a la del jugador.

Dani Alves fue enviado a prisión preventiva sin derecho a fianza, por el delito de agresión sexual. La mujer que lo acusa dice que el brasileño la metió al baño de la discoteca, donde la abofeteó y la agredió sexualmente.