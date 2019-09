Defiende Tomás Boy festejo de Alexis Vega

Ciudad de México.- Ante la polémica que se ha generado tras el festejo de Alexis Vega por su gol en el clásico tapatío, el director técnico de Chivas, Tomás Boy, aseguró que su jugador no le faltó el respeto a nadie, ya que ante la euforia del tanto intentó quitarse la camiseta, motivo por el que se bajó el short.

"Es un accidente. Para mí Alexis se quiso quitar la camiseta y no pudo, se atoró el short y se bajó de más con la euforia. Hubo demasiada euforia porque hubo demasiada tensión. La tensión se baja cuando hay un gol, hubiera sido igual del otro lado. Hay un reglamento aquí, no se puede faltar el respeto a nadie, pero no creo que sea su intención, nos tomamos muy en serio las reacciones en esta institución”, señaló.

Durante la práctica, Boy charló por algunos minutos con Vega, pero ante dicha situación negó que se le haya llamado la atención al delantero, por lo que enfatizó en que únicamente hablaba de un tema futbolístico.