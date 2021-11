Definen fecha para el Sunland Derby

Archivo / El Diario

A poco más de un mes de que vuelvan a llevar carreras de caballos en vivo en Sunland Park, el hipódromo del estado de Nuevo México anunció que su día estelar de la temporada 2021-22 será el 27 de marzo, cuando se lleve a cabo el Sunland Derby (Gr. III), que esta ocasión redujo la bolsa a 500 mil dólares, pero que otorga al ganador 50 puntos clasificatorios para el Kentucky Derby 2022.

Ese día también se correrán el Sunland Park Oaks con bolsa de 300 mil dólares, el New Mexico Breeder’s Derby de 250 md, el New Mexico Breeder’s Oaks de 250 md, el New Mexico State University Stakes de 120 md, el Bill Thomas Memorial Stakes de 100 md, y el Harry W. Henson Handicap con bolsa de 100 mil dólares.

En el 2020 la bolsa anunciada para el Sunland Derby era de 700 mil dólares, pero debido a la contingencia sanitaria la temporada 2019-20 fue suspendida una semana antes de que se llevara a cabo dicha carrera. La ocasión más reciente que se corrió el Sunland Derby fue el 24 de marzo de 2019, tuvo una bolsa de 800 mil dólares y el triunfo fue para Cutting Humor.

La temporada número 62 de carreras en vivo de Sunland Park comienza el viernes 31 de diciembre. La primera posta será a las 12:25 pm y romperá una ayuno de carreras en vivo de poco más de un año y nueve meses, que se extenderá hasta el domingo 3 de abril de 2022.

Con una variedad de carreras, Sunland Park ofrece algunas de las más atractivas y ricas del suroeste. La temporada de 15 mdd repartirá más de 250 mil dólares en bolsas por día de competencias.

En el primer fin de semana de carreras, se correrá el Campeonato en Sunland Park, con bolsa de 350 md, el domingo 2 de enero. Un día antes está programado el New Mexico State Racing Commission Handicap de 100 md, mientras que el Riley Allison Derby será el domingo 30 de enero y el Mine That Bird Derby el domingo 27 de febrero, estas dos últimas también con bolsa de 100 mil dólares.