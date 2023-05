Definen preselección

Chihuahua.- Los Dorados de Chihuahua presentaron a su preselección de 33 peloteros rumbo al inicio de la temporada 2023 de la Liga Estatal de Beisbol, el próximo 11 de junio.

Chihuahua abrirá en casa al recibir a los Rojos de Jiménez.

Una de las caras más destacadas de esta preselección es Alejandro Alvarado, jugador de cuadro que viene de los Mineros de Parral, a donde llegó el camarero Jorge Morales a cambio.

Alvarado entrenó el pasado martes con sus nuevos compañeros por primera vez, bajo las órdenes del mánager Marcelos Juárez.

“Vengo con mucha ilusión de hacer grandes cosas, lo más importante es que la afición va ver a un Alex Alvarado, con excelente actitud, con todas las ganas de jugar más que del 100 por ciento, apoyando a mi equipo tanto como dentro del terreno de juego”, citó Alvarado al tiempo que sobre el diamante del estadio Chihuahua la novena capitalina realizada su noveno entrenamiento de la pretemporada.

Después de 11 estatales jugados con los Mineros de Parral y uno con los Venados de Madera (2014), este 2023 con 33 años de edad, se presenta en la capital del estado.

“La verdad llegue a pensar, pero nunca me imagine que se me hiciera posible venir a jugar a Chihuahua, ahora que se me dieron las cosas, estoy más que ilusionado”, citó el parralense al ser cuestionado sobre su transición de Mineros a Dorados, dos acérrimos rivales de la pelota estatal.

Quien fuera designado el novato del año en el estatal del 2010, en las últimas campañas se ha convertido en un mejor ofensivo a lo que expresó: “Se debe a la consistencia y la preparación física, mucho de debe al apoyo de Carlos Navarro ahí en Parral que me ha ayudado mucho.

Alejandro Alvarado, tiene en su currículum nada menos que cuatro títulos, todos con los Mineros de Parral.