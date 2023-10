Deja David Faitelson a Joserra; apunta a Televisa

CDMX.- Después de más de 16 años, el comentarista deportivo y colaborador de CANCHA, David Faitelson, anunció su salida de la empresa ESPN.

Con agradecimiento a compañeros y directivos de la televisora, Faitelson aseveró que ya era el momento de tomar otro camino y refrescar su carrera con nuevos proyectos que anunciará próximamente.

"Me voy con mucha tristeza por todo lo que viví aquí en ESPN, que fueron momentos inolvidables, maravillosos, aprendí, me hice mejor periodista por todos estos 16, casi 17 años y todo fue crecimiento", aseveró Faitelson.

"Ahora tengo nuevos retos, mi carrera necesitaba un poquito más de frescura, buscar otros horizontes, otro tipo de motivaciones y las voy a buscar".

Reconoció la influencia que ejerció en su formación el comentarista José Ramón Fernández.

"Es un momento difícil porque después de más de 30 años dejó de trabajar con José Ramón Fernández, que todo mundo sabe lo que significa para mí, es un maestro, un hombre que me ayudó muchísimo en mi trayectoria y ese es otro de los retos, trabajar alejado de José Ramón", comentó.

"Las virtudes y defectos que hay en mí fueron forjados a través de la escuela de José Ramón, donde vaya será un abanderado de su escuela, obviamente eso no lo puedo negar ni voy a negarlo. Creo que dentro de mi carrera he podido aportar también con mi propio estilo, diferente al de José Ramón y ese será el reto, seguir siendo el mismo, pero con una escuela que me identifica".

Agregó que otro de los nuevos retos, quizá el principal, será el poder ejercer su estilo, libremente, como hasta ahora lo ha hecho.

"Espero que pueda mantener esa capacidad de ser yo a pesar de que todas las empresas, las tiene ESPN, las tuvo TV Azteca, las tiene Fox, las tiene Televisa, siempre hay un tema de intereses, que tienen que ver con el deporte, más el futbol, que es el negocio más importante, pero mi reto es poder seguir siendo el mismo periodista".

- ¿Y cuáles son los proyectos?

"Vienen muy buenos planes, no puedo adelantar más porque sigo siendo empleado de ESPN hasta el último día de octubre, pero vienen buenos proyectos, unas sorpresas, una incorporación donde podré ver a algunos compañeros del pasado, de esta misma escuela de José Ramón y obviamente seguiré haciendo lo que más me gusta, pasándola bien al aire, generando polémica, generando pasión, la vida continúa", respondió.

"Estaré alejado de las pantallas un mes en lo que cristaliza y se logra fincar el paso que sigue".

En redes sociales circula la versión de su pronta incorporación a Televisa, donde ya ha tenido participación reciente como invitado en el programa de análisis Tercer Grado.