Deja Montes al Tricolor

Reforma

Ciudad de México.- Desmotivado por la falta de minutos en Selección Mexicana, Luis Montes reveló que él le pidió al técnico Gerardo Martino no ser convocado más al Tri.

El "Tata" ha catalogado al volante del León como el mejor jugador mexicano de la Liga MX, pero le ha dado minutos a cuentagotas en los partidos.

"Tomé la decisión de no ir a la Selección. En la última convocatoria que recibí hablé con él terminando y le dije que mi intención era no ir más, la verdad es que me vine desilusionado, desmotivado, ya que por ahí se decía que estaba un muy buen nivel y jugando muy bien en el club y por ahí uno va con la ilusión de poder hacer las cosas bien, y bueno, a veces llaman 26 o 27 jugadores y se hacía futbol y yo no entraba dentro de esos 22, la verdad es que me puse a pensar que yo no tenía nada qué hacer ahí y que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven que fuera por las experiencias o vivencias", dijo Montes en entrevista del club León.

Gerardo Martino ha dirigido 17 partidos con la Selección Mexicana, de los cuales solamente en 6 ha utilizado a Montes, y apenas 159 minutos, lo cual no equivale ni a dos juegos completos.

"Y bueno, pienso que nadie es indispensable en la Selección y mucho menos yo que he tenido poca o nula participación en este proceso, hablé con el profe, le dije lo que pienso, lo tomó de buena manera, estoy agradecido con él que me dio la oportunidad de ir a una Copa Oro y de poder vivir ese gran momento y por eso tomé esa decisión", mencionó.

En las últimas horas llovieron las críticas a Martino por no convocar a Montes al microciclo de la Selección Mexicana. Por eso el "Chapo" expresó públicamente que así fue su deseo.

"Estoy tranquilo. Las veces que me ha tocado jugar lo he hecho bien, me han tocado pocos minutos o partidos, y cuando he entado he anotado goles o puesto algunas asistencias.

"No me ha tocado jugar, estoy 10 o 12 días por allá y regreso sin ritmo o un poco desmotivado porque no me toca jugar, uno van con la ilusión, nadie te garantía que vayas a jugar, pero por lo menos que se me diera la oportunidad de competir y a veces no se me daba, no entendía qué tenía qué hacer o pasar para recibir minutos, muy respetable la decisión del entrenador, pero me di cuenta que no tenía nada que estar haciendo ahí, le agradecí, fui sincero, hablé de frente, fue decisión mía", dijo.