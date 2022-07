Dejan a Selección Femenil de Americano sin boletos de avión

Reforma

Ciudad de México.- A un día de que México arranque su participación en el Mundial de Futbol Americano Femenil en Finlandia, las 45 seleccionadas nacionales, que se encuentran concentradas en el CNAR, no cuentan con boleto de avión porque denuncian que su propia Federación, encabezada por César Barrera, no compró a tiempo los boletos y además les dieron la indicación de que buscaran sus propios vuelos; ahora su participación está en el aire y México podría ser sancionado.

El equipo femenil originalmente tenía que viajar a el miércoles 27 de julio para debutar el sábado 30 de julio a las 10:30 de la mañana, las propias jugadoras solicitaron a la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF) retrasar un día su participación con el consentimiento de las jugadoras británicas, a quienes contactaron para pedirles cambiar el horario del partido, que ahora está programado para el domingo 31 de julio a la misma hora, aunque en la página oficial aparece sin cambios y como originalmente estaba en el calendario de juegos.

"Todo fue cero transparente, en el momento que a nosotras nos dicen que vengamos a la concentración aquí en el CNAR no teníamos un itinerario de vuelos. Está tergiversada la información, unos decían un horario y después otro horario. Nos dicen que tenemos boletos asegurados por Iberia por lo menos de México a Madrid, nos quedamos tranquilas con esa información. Nos citan (miércoles 27 de julio) a las 7 de la noche y nos dicen que quieren ser transparentes con nosotras y que no tenemos vuelos", contó a CANCHA en entrevista vía telefónica Paulina Díaz, mariscal de campo de la Selección Mexicana.

"Pero se nos dice que hay una huelga en Lufthansa, misma que sí hay, pero no tenía nada que ver, nosotras no íbamos a viajar con Lufthansa, nosotras íbamos a viajar con Iberia y probablemente ya en Madrid hubiéramos tomado un vuelo en Lufthansa, pero al final ninguno de los dos vuelos estaba listo y la huelga no tenía nada que ver".

Engañan a las jugadoras

César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, pidió a cuatro jugadoras con visa estadounidense y un coach que se presentaran inmediatamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bajo el argumento de que ya podían viajar, sin embargo, fueron sorprendidas por la aerolínea que les comentó que no había ningún boleto comprado.

"No mandó números de vuelo ni nada, pero en el Aeropuerto nos dijeron que no había vuelos, que el pago no había pasado y se tuvieron que regresar 4 jugadoras y un coach. Ayer en la tarde nos dijo que había conseguido para 22 jugadoras, pero el pago no pasó a tiempo. Después se hizo mal la compra de 12 vuelos, de los cuales compraron las escalas, menos la primera que salía de México", profundizó Paulina.

"Estamos desganadas, pero unidas"

La receptora Ana Barbosa contó a CANCHA cómo la Federación Mexicana de la especialidad les delegó la responsabilidad de buscar sus propios boletos de avión, los cuales han costeado desde 90 mil hasta más de 100 mil pesos.

"La última instrucción fue 'chicas pónganse a buscar todas y conforme vayan encontrando vamos pasando la tarjeta de la Federación para irlos comprando' cosa que fue mentira porque cuando encontramos nos dijeron que no había tarjeta que se tenía que hacer transferencia, conseguimos que la agencia aceptara transferencias y ahora nos piden que la agencia acepte que se pague con pagaré, por lo que pensamos es que no se tiene el dinero", comentó la seleccionada nacional.

Después de dos días de incertidumbre asegura que el equipo se encuentra unido y que aún guardan la esperanza de poder competir el próximo domingo en el Campeonato Mundial, donde en 2017 consiguieron la medalla de bronce, donde vencieron a Gran Bretaña por 19-8, en un resultado histórico para el deporte mexicano de esta especialidad.

"Estamos desganadas, pero al mismo tiempo estamos unidas y trabajando juntas por resolverlo. Seguimos unidas, pero nos mueven todo, es un vuelo de 20 horas o más. Y no nos importa llegar el domingo en la madrugada y competir ese mismo día temprano, todas queremos la medalla. Se están poniendo muchas trabas, ya se le hizo el trabajo al presidente de la Federación, pero se nos acaban las posibilidades. Hay muchas que vamos de salida y era nuestro último Mundial y les quita la continuidad al futuro del futbol americano".

Para reprogramar el partido del próximo domingo de la mañana a la tarde la IFAF solicita a la Selección Nacional comprobar que van en camino al país anfitrión. De acuerdo a un miembro de la IFAF en caso de no competir las consecuencia serían: Multa económica, no dejar ir a otra categoría a su mundial (senior varonil) e incluso afectar al football flag.