Dejan de pagarle a portera tras embarazarse

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A pesar de las nuevas medidas que implementó la FIFA a partir de enero del 2021 para proteger a las jugadoras que se embaracen mientras tienen contrato con algún club, la arquera Alice Pignagnoli denunció que el club Lucchese dejó de pagarle, en cuando se enteró que estaba preñada.

El equipo italiano de la Serie C la excluyó de la nómina en cuanto avisó en octubre de su nueva condición, y a través de su cuenta de Instagram dijo que se sintió como un "juguete viejo" por el trato recibido.

"Han sido meses muy difíciles. Estar lejos del campo es, para mí, siempre un duelo en toda regla. Entonces, en contra de mis expectativas, encontrarme con un club hostil como el Lucchese, que me perjudicaba como mujer, madre y deportista, me creó una herida profunda. Me sentía sola, inútil, incapaz, un juguete viejo que había que tirar", posteó.

En una entrevista que otorgó a la Repubblica mencionó que primero le pidieron que devolviera el material, luego que liberara el lugar que tenía asignado para dormir hasta que la echaron del equipo sin decir palabra.

"Si realmente era necesario excluirme, y no entiendo por qué, al menos podrían decir algo, ya que jugué dos meses para ellos y cumplí con mi parte", declaró.

La FIFA contempla el pago de su salario y el cumplimiento de su contrato, así como apoyo para lactar al bebé.