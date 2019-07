Dejan fuera de la jugada al campeón

Chihuahua.- El racquetbolista chihuahuense Alex Landa y actual campeón nacional, quedó excluido a unos cuantos días de los Juegos Panamericanos de Lima a lo que él considera como una injusticia y atropello a su persona y al racquetbol mexicano.

Landa escribió éste día un comunicado dirigido a medios de comunicación a través de su cuenta de Facebook donde “explota” ante la Federación Mexicana de éste deporte y explica el verdadero motivo por el cual lo dejan fuera de Perú 2019.

“Primero que nada todos saben que existe un selectivo y se saca una convocatoria, en dicha convocatoria se explica lo que nosotros, los participantes, nos estamos jugando, en este caso era el pase a Copa Panamericana en Barranquilla Colombia y lo más importante, los Juegos Panamericanos de Lima, Perú y como bien saben, yo quedé CAMPEÓN NACIONAL de dicho evento y estatutariamente en automático obtengo mi pase a ambas competencias, al igual que mis otros compañeros, el sub campeón de singles y los campeones de dobles, posteriormente, ‪a las 3‬ o 4 semanas tenemos el primer torneo, me refiero al de Barranquilla Colombia en el cual nos jugábamos las 4 plazas, que quiero decir con 4 plazas, que mi compañero de singles, mis otros 2 compañeros de dobles y yo hacemos un total de 4 participantes, los cuales POR EQUIPO tendríamos que lograr un buen desempeño para permanecer con las mismas 4 plazas en dicho torneo, yo obtengo un 6to lugar mi otro compañero de singles queda en tercero y los doblistas también ocupan un 3er. lugar, estos resultados deja a la delegación Mexicana en 3º lugar por equipos, lo que origina que únicamente nos dieran 3 plazas para los Juegos Panamericanos en Lima, 3 plazas, es decir, que de los 4 participantes (varonil) que éramos, únicamente podrían ir a representar 3, pero todo esto que yo les estoy contando no lo sabíamos ni Jugadores ni entrenadores”.

Y agregó “El Presidente de la Federación (Miguel Perea) nunca tuvo la prudencia ni decencia de avisarnos de esto antes del evento si no hasta el final del mismo, ya en la premiación cuando ya era casi un hecho que únicamente teníamos 3 lugares para Juegos Panamericanos, el Presidente de la Federación se preocupó más por ver que lugares turísticos importantes había en Barranquilla que tener una junta con los jugadores y explicar la importancia de dicho evento. Ahora bien, al término de éste torneo (Barranquilla Col.), ya todos nos vamos para nuestras casas y el Presidente de la Federación (Migue Perea) manda un mensaje por medio del WhatsApp diciendo que tiene que sacar a alguien del equipo por únicamente tener 3 lugares disponibles, en dicho mensaje comenta que va tomar la decisión con base a los próximos torneos a partir de ya! hasta el 5 de Junio, que tenemos que esforzarnos y dar los mejores resultados”.

Y continuó diciendo “Que da a entender con eso el Presidente? que los que peores resultados tengan pues menos puntos a favor tienen. A los 4 días de Barranquilla Colombia nos toca competir a mis compañeros de selección y a mí en Sarasota, Florida, en dicho torneo, que creen? Otra vez yo quedo campeón, incluso venciendo en la final a uno de mis compañeros; próximo torneo, New York vamos mis compañeros de selección y yo, nuevamente me destaco de entre ellos llegando hasta semifinales obteniendo el mejor puesto, incluso en dicho evento volví a vencer a un compañero de la selección nuevamente, siguiente torneo, Costa Rica nuevamente llego hasta la semifinal y en el camino volviendo a vencer a uno de mis compañeros de selección”.‬‬

De manera oficial, la selección varonil queda integrada por Álvaro Beltrán (BC) Singles y los chihuahuenses Rodrigo Montoya y Javier Mar en Dobles.

La frase…

“Explicando todo esto yo siendo Campeón Nacional sin perder un solo set teniendo los mejores resultados después de Barranquilla siendo el mejor Mexicano a nivel mundial en los últimos 2 años es inexplicable, incongruente y falto de lógica, sentido común y criterio que el Presidente de la FMR Miguel Perea haya decido dejarme fuera”

Para Saber:

Alex Landa

Originario: Chihuahua

Residencia: Cd. Juárez

Campeón Nacional de Singles 2019

#1 de Mexico 2018 y 2019

6to. Lugar Panamericano de Barranquilla 2016

Campeón IRT en Florida y semifinalista en Nueva York y Costa Rica.