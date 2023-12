Dejar la F1 nunca fue una opción para Checo Pérez

Associated Press / Checo Pérez

Ciudad de México.- Correr para Red Bull elevó las expectativas de Sergio Pérez, pero, también aumentó la presión de entregar buenos resultados.

Pese a terminar segundo en el Campeonato de Constructores, el mexicano no pudo evitar los errores, por ejemplo, sus desafortunadas sesiones de calificación en Mónaco, España, Canadá, Austria y Gran Bretaña, ni las constantes críticas, sin embargo, nunca pensó en retirarse de la Máxima Categoría.

"No, obviamente, esa habría sido la ruta más fácil porque a veces era muy difícil. Pero no soy el tipo de tipo que en esta etapa de mi carrera se dará por vencido y estará dispuesto a terminar mi carrera de esa manera. No es algo que haya considerado hacer.

"Soy consciente de la responsabilidad que tengo y no soy el tipo de persona que culpará a la gente a mi alrededor por los resultados. Al final del día asumí la responsabilidad de ello y tuve que cambiar la situación bastante", comentó Checo en entrevista con Motorsport.

Ante su baja de rendimiento por la falta de adaptación a las actualizaciones del RB19, al tapatío le salieron varios rivales que deseaban su puesto, entre ellos Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda y Liam Lawson.

"Para ser honesto, realmente no estaba pensando en ello como conductor. Estaba más centrado en asegurarme de poder disfrutar de los fines de semana y poder tener eso. Tuve algunos momentos muy difíciles en unos meses. Pasé de luchar desde el campeonato a estar en un barco difícil, y no tener esa confianza con el coche.

"Estaba teniendo algunos fines de semana que eran tan difíciles que no eran divertidos. Estoy aquí porque todavía me encanta lo que estoy haciendo y estoy aquí porque todavía me divierto mucho, disfruto mucho. Y ese fue mi enfoque principal, que realmente necesitamos las cosas para darles la vuelta", puntualizó.