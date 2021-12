Del hockey al futbol, el camino de un entrenador

Agencias

Ciudad de México.- La encomienda del León para encontrar un técnico de garantías no era fácil y la obtención del título de liga en el Guardianes 2020, encumbró a Ignacio Ambriz. La apuesta de La Fiera fue Ariel Holan, un entrenador laureado en Sudamérica y con una ideología de juego que gusta y coincide con la de su antecesor. El argentino vive su primera liguilla con el conjunto esmeralda con una desventaja de 2-1 ante los Tigres en estas semifinales.

"Vine acá, donde el equipo había salido campeón, así que en todos los lugares del mundo siempre, al tomar un equipo, hay desafíos y siempre hay presión. El equipo es protagonista, me toca esa responsabilidad. En el caso de Ambriz, último técnico campeón con León, con un equipo de posesión, a mí me toca profundizar en esa intención y tener una identidad definida. Me gusta la manera en la que este equipo propone un juego ofensivo y lo único que intenté ajustar es que para mí, la posesión por la posesión en el futbol no tiene trascendencia, y sí la tiene la eficacia y la concreción de esas situaciones”, afirma.

El estratega que brilló en el banquillo de Independiente de Avellaneda tiene como bandera el juego de posesión, acompañado de la verticalidad.

La liguilla no es desconocida para Holan, que en competencias sudamericanas ha experimentado el mismo esquema, y tiene claro que un mal juego esta noche podría echar al traste lo conseguido en el torneo regular.

"Estoy en un club con una identidad que comulgo, porque mis equipos juegan de esa manera, y lo único que he tratado es que mi equipo tenga posesión, verticalidad y capacidad para lastimar a los rivales, a esa dirección vamos. Estoy acostumbrado a jugar Libertadores y Sudamericana, es el mismo escenario y un mal partido condiciona la llave y te vas a casa. Me apasiona jugar estos retos y en México, yo rescato que el último puede salir campeón, así que no importa demasiado lo que se ha hecho hasta aquí. Si no lo que haces a partir de la liguilla, si tenemos regularidad, tendremos chances de salir campeón, puede pasar cualquier cosa y es el gran condimento que tiene la liguilla”, asevera.

La participación de Elías Hernández sigue en duda.

"Elías está con una molestia en el isquiotibial, y no está entrenando al cien por ciento. Es algo que nos preocupa, porque para nosotros es un jugador importante, de mucha experiencia, que tiene gol, pero hace tres semanas viene con esta problemática que en las prácticas ha tenido molestias, así que se le realizarán valoraciones médicas para ver en qué situación se encuentra”, señaló.

El hockey sobre pasto ha acompañado a Ariel Holan durante casi tres décadas.

El técnico esmeralda dirigió a varios equipos, pero sin duda su etapa como seleccionador femenil de Uruguay, en los Juegos Panamericanos de 2003, donde se colgó la medalla de bronce, es quizás uno de sus periodos más recordados.

Esa experiencia, asegura, le sirvió como preparador para adaptar conceptos a su entonces naciente carrera como entrenador.

"Yo le dediqué al hockey más de 25 años de mi vida como entrenador, ese fue uno de los tantos equipos que entrené y la verdad, aprendí a ser entrenador a través del hockey. Para ser jinete no se necesita haber sido caballo, y al rol del entrenador es un rol que es muy importante prepararse para llevar adelante la gestión emocional, de metodología y de estrategia. Entonces, yo al hockey le debo una gran parte de mi formación como entrenador”, señala.

"Realmente, en Sudamérica, el que no nace con una pelota y una camiseta no cuenta. Jugamos al futbol desde la cuna, es nuestro deporte nacional, lo que pasa que los menos llegan al profesionalismo”, expuso.

Dos personajes que marcaron el camino de Holan del hockey al futbol. El primero fue Jorge Burruchaga. El segundo, Matías Almeyda.

En el caso de Burruchaga, campeón del mundo en el Mundial de México 86, le ayudó en esa transición al considerarlo en los cuerpos técnicos del Arsenal de Sarandí, Estudiantes de la Plata e Independiente.

"Son dos personas (Burruchaga y Almeyda) muy importantes para mí, a las cuales les guardo un agradecimiento enorme y un cariño profundo”, señala.

"Con Jorge (Burruchaga) yo trabajé primero como videoanalista, después fui ayudante de campo y en las dos funciones aprendí muchísimo. Estuve seis años trabajando con él, pero yo quería dirigir y empecé en la juvenil de Argentinos Juniors y estaba muy contento, porque de ese club salió Maradona, Riquelme, Sorín, Redondo, Borghi y muchos jugadores de selección argentina”, explica.

Tras seis años de trabajo junto a Burruchaga, Holan estaba listo para seguir escalando, y en ese trayecto apareció Matías Almeyda, el muy recordado, y extrañado, entrenador de las Chivas.

En su momento, Almeyda llevó a Holan como segundo entrenador a River Plate, en la B Nacional, con el descenso del conjunto millonario a cuestas. La gran oportunidad vino en Banfield, también como asistente de Almeyda, para hacerse cargo entrenador de las fuerzas básicas. Esa oportunidad le abrió las puertas en Defensa y Justicia, el club que en 2015 le dió su primera posibilidad como entrenador.

"Era el 2011 y yo ya quería empezar a entrenar, pero Almeyda de hizo cargo de River Plate en la B Nacional y me sumé a su cuerpo técnico y también estuve con él en Banfield. Ahí (en Banfield), empecé a trabajar como entrenador de la reserva y a los seis meses arranque en solitario en Defensa y Justicia. Ese paso, con los dos como su auxiliar, los disfruté, pero yo quería ser entrenador y lo único que no regresa es el tiempo”.