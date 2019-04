Delicias, con ventaja sobre Centauros; Cuauhtémoc extiende la serie ante Dorados

Chihuahua.- Los Pioneros de Delicias empataron el encuentro prácticamente en la última jugada del tiempo regular y luego dominaron en el tiempo extra, para vencer 100-88 a los Centauros de Chihuahua y así tomar ventaja de 2-1 en la serie semifinal de la Liga de Basquetbol Estatal (LBE).

En Cuauhtémoc, los Manzaneros fueron muy superiores a los Dorados de Chihuahua durante todo el partido y ganaron 125-95 para extender una serie que todavía está a favor de los capitalinos, por 2-1.

Los Pioneros tuvieron una ventaja amplia al iniciar el tercer cuarto y llegaron a extenderla hasta por 15 puntos. Pero el pívot de Centauros, Carl Hall, comenzó a trabajar la llave, aprovechó su físico y fue la clave para que los capitalinos acortaran la distancia.

Delicias se recuperó al final de ese parcial y se fue al último cuarto con una ventaja de ocho puntos.

Pero los Centauros, de nuevo de la mano de Hall, no solo recortaron distancia, sino que llegaron a tomar ventaja.

Ambos equipos lucieron nerviosos al ataque en este cuarto y hubo lapsos largos en los que el marcador no se movió. Llegó entonces el último minuto de juego y el base armador Daniel Hernández consiguió un triple que puso al frente a los Centauros.

Sin embargo, Ricardo Calatayud respondió con otro triple y empató el encuentro. Isaiah Wilkerson tuvo la oportunidad de darle a Centauros la ventaja nuevamente, pero no pudo encestar su tiro y el partido se fue a tiempo extra.

Ya sin Daniel Hernández, quien salió por acumulación de faltas, Centauros no pudo encestar canasta alguna durante los primeros tres minutos de la prórroga y ello los condenó a la derrota, que pone a los Pioneros a una victoria de ir a la gran final.

Este sábado será el cuarto juego de la serie a las 19:00 horas en el gmnasio Rodrigo M. Quevedo.