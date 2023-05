Demanda millonaria contra Tiger Woods por acoso sexual

Associated Press / Tiger Woods

Ciudad de México.- Los problemas no cesan para Tiger Woods.

La gran estrella del golf fue demandado por 30 millones de dólares por su exnovia Eric Herman, quien lo acusa de acoso sexual.

Woods y Herman mantuvieron una relación de casi seis años, sin embargo, en la querella, Tiger es acusado de haberla forzado a firmar un contrato de confidencialidad sobre la relaciones sexuales que mantuvieron cuando ella era empleada en el restaurante The Woods Jupiter, que el golfista tiene en el sur de Florida.

"Según la propia descripción de los hechos, el Sr. Woods le impuso firmar un acuerdo de confidencialidad como condición para mantener su trabajo cuando ella tuvo relaciones sexuales con él. Un jefe que impone condiciones de trabajo diferentes a su empleado debido a su relación sexual es acoso sexual", explicó Benjamin Hobas, abogado de Herman.

Además, Woods también es señalado de haber engañado a Herman para salir de la mansión en la que ambos vivían, en octubre pasado cuando se especula que terminó su relación.

"Le dijo que hiciera maletas para una salida de fin de semana, pero al llegar al aeropuerto el abogado del Sr. Woods le dijo que no irían a ningún lado y que no volvería a verlo, que ya la habían dejado fuera de la casa y no podía regresar", explicó el documento.

Este escándalo se suma a la caótica actualidad que vive Tiger, pues además de los problemas personales, se le suman los deportivos.

A principios de abril se retiró del Masters de Augusta y hace dos semanas fue operado del tobillo por lo que su tiempo de regreso es aún una incógnita para el ganador de 15 torneos Major y 82 eventos del PGA Tour.