Denuncia Deneva ciberacoso ante autoridades

Ciudad de México.- Deneva Cagigas, defensa del equipo femenil de Pumas, denunció ante las autoridades correspondientes el ciberacoso que sufrió a través de sus redes sociales en días pasados.

El Club Universidad, a través de un comunicado oficial, dio todo el respaldo a la jugadora y condenó enérgicamente la violencia y el hostigamiento a través de cualquier medio.

"Apoyo total a la jugadora Deneva Cagigas en el caso que se dio a conocer por medio de sus redes sociales. Las autoridades correspondientes ya tienen conocimiento del hecho y se le dará el seguimiento pertinente para acompañarla en el proceso", se indicó.

"La institución reafirma su compromiso con el cuidado de la integridad de todos sus miembros y defiende el respeto que cada uno de ellos merece".

Ayer por la noche la jugadora denunció en sus historias de IG y en su cuenta de Twitter a un seguidor que les estuvo enviando imágenes con contenido sexual.

"Estoy un poco cansada y frustrada, no es el primer mensaje y no es evidenciar a la persona, sino el acto. Hablo por mi y por mis colegas, se les hace chistoso enviarnos fotos o videos o usarlos como un símbolo sexual, no está bien porque antes de ser futbolistas somos humanas y mujeres, merecemos el respeto, me gustaría que esto parara que se pusiera un alto y nos escuchen porque la verdad no es justo", detalló Deneva.