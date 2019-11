Denuncia gimnasta maltrato de entrenador

Ciudad de México.- Cuando Victoria Mata entrenaba para el Campamento de Tijuana, el pasado abril, como parte del proceso de clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el Mundial de Stuttgart, el coordinador de la Selección de Gimnasia Artística, Eric Demay, le dio una nalgada. La escena quedó grabada en un video.

En el video, al que CANCHA tuvo acceso, se ve cómo Demay se cambia de lugar y repite la acción, mientras Mata se agacha para continuar con la serie que consta de tocar una esponja de un lado a otro.

"En el video se ve claramente cómo estoy haciendo la preparación física, y él se agacha y da el manotazo, no sé cuál sería la intención de él y no me agradó.

"A los entrenadores que estaban afuera les molestó y me lo enseñaron a mí. No me gustaría ver que eso se lo hacen a alguien más", contó Mata en entrevista.

La gimnasta que en abril pasado tenía 18 años cuando aconteció el hecho le comentó a sus padres lo sucedido con el entrenador francés, quien cuenta con antecedentes de abuso físico y psicológico cuando entrenó al equipo de Suiza hasta 2007.

"Estábamos haciendo un circuito y veía que cada una lo hiciera bien, y cuando yo estaba es cuando pasa, sólo pasó esa vez. Le comenté a mis papás, lo primero que me preguntaron fue que si yo lo había sentido... se incomodaron como yo", recordó la joven.

La FMG no vio anomalía

Mata aseguró que desde que conoció a la pareja Eric y Céclie Damay, quienes fueron contratados en marzo como coordinadores de selecciones por la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG), que encabeza Gustavo Salazar, se sintió intimidada por su agresividad.

"Me fui dando cuenta que ellos eran los que tenían la palabra, los que decidían todo y con el transcurso del tiempo me iba dando cuenta que traían un proceso muy fuerte, fue uno de esos puntos en los que las gimnastas se iban lastimando en cada campamento.

"Yo resentía eso en mi cuerpo, eran muchas cargas, tuve lesiones que en su momento todavía las tengo y mi entrenador (Antonio Barraza) trataba de hablarlo, no podías dar tu punto de vista y era lo que decidían ellos y nada más", profundizó.

Este video fue entregado a la FMG y desoyeron el testimonio. Salazar dijo que no observaba alguna "anomalía" y desestimó el tema.

Debido a las cargas de entrenamiento la lesión de Mata en la rodilla derecha se agravó y la dejaron como reserva en el Mundial que se realizó en Stuttgart, del 4 al 13 de octubre.

Demay es parte de una pareja de entrenadores franceses que fueron traídos a México para conseguir la clasificación olímpica del equipo mexicano de gimnasia a Tokio 2020, objetivo que no se logró en el pasado Mundial de Stuttgart.

Los franceses trabajaron como turistas durante los siete meses que permanecieron en México, nunca resolvieron su estado migratorio, la FMG conocía sobre la situación, terminó su relación laboral con ellos después del Mundial y regresaron a su país de origen.