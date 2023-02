Denuncian a futbolista de Pumas por abuso sexual

Arturo Ortiz Martínez, futbolista de los Pumas conocido como el "Palermo", fue acusado de abusar sexualmente de una mujer.

La Fiscalía General de Justicia capitalina tiene en su poder una denuncia anónima, en la cual se detallan los sucesos del pasado 8 de enero de 2023, cuando el jugador habría cometido el abuso.

La víctima detalla que se reunió con el "Palermo" Ortiz en Plaza Artz, donde acudió para recibir un autógrafo y tomarse algunas fotos con él.

Alrededor de las 18:00 horas, los dos partieron hacia la casa del futbolista y a las 19:10, según se establece en la denuncia, llegaron a una casa con pocos muebles, lo que sorprendió a la mujer.

El jugador invitó a la mujer a que lo acompañara al piso superior, para mostrarle unas camisetas de colección.

"Al entrar a una de las habitaciones vi que sólo había un colchón en el suelo y una televisión. Pasé adelante de él y al encontrarme totalmente adentro cerró la puerta", detalla en la denuncia.

"En ese momento yo me puse de nervios y le dije qué estaba haciendo, él me dijo que me calmara, que no iba a pasar nada. Me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón, en ese momento yo puse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando de repente me jaló fuertemente hacia él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón, me apretó fuertemente, me sometió y aunque intenté resistirme no pude hacer mucho, ya que instantes después sentí cómo introdujo su miembro dentro de mi vagina".

La mujer mencionó que en cuanto terminó el acto salió corriendo y Ortiz se quedó en el colchón sin decir ni hacer nada.

De acuerdo con un especialista en derecho consultado por CANCHA, ahora corresponde a la denunciante ratificar su señalamiento, para lo cual la autoridad la contacta vía telefónica o por correo y le extiende una cita. En ese momento, automáticamente se ratifica la denuncia al cerciorarse que se trata de la persona que la realizó.

Explicó que no hay un tiempo determinado para hacerlo e incluso puede ser hasta después de un año, pero es recomendable que sea a la brevedad para realizar una valoración médica y certificar si hubo lesiones o encontrar evidencia de la acción que se denuncia.

El Club Universidad informó anoche que hasta el momento Ortiz no ha sido notificado de la denuncia por parte de la autoridad competente.

"Estaremos muy atentos a lo que pueda surgir al respecto y se informará de manera oportuna", indicó el club en un comunicado.