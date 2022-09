Denuncian acoso a juvenil en fuerzas básicas de Pumas

CDMX.- En cuanto Raúl Alpízar tomó la dirección de las fuerzas básicas de Pumas en enero del 2021, se enfrentó al reclamo de una madre que pidió su intervención, pues su hijo habría sido acosado y abusado por parte de la mamá de uno de sus compañeros de equipo.

"Soy madre de un niño que estuvo en fuerzas básicas, estoy triste por la corrupción y cómo se manejan tantos intereses, cómo te sacan a tu hijo de la jugada si es un buen elemento. No ven el talento sino otros intereses", dijo a CANCHA.

"Se le contó a Raúl Alpízar un tema muy delicado, un abuso hacia mi hijo de parte de una madre de familia (de uno de sus compañeros de equipo), fue acoso, y se quedaron callados, lo encubrieron, no hicieron nada respecto a eso. Me doy cuenta que a partir de que Alpízar llegó a las fuerzas básicas mi hijo se vino abajo, tuvo que entrar a terapia, ahora está batallando, no le dan la oportunidad", reveló al tiempo de pedir el anonimato, pues su hijo está en otro club y teme que su carrera pueda verse truncada.

La madre indicó que le informó a Alpízar que la mujer que acosó a su hijo lo llevó a un hotel donde habría sostenido relaciones intimas, y en aquellos años el futbolista tenía 15 años.

"A raíz de que entró Raúl Alpízar como Director de Fuerzas Básicas, a mi hijo se le vino abajo su carrera, le inventaron una enfermedad que no tenía (asma), lo tuvieron parado, siendo campeón de goleo, seleccionado nacional en su categoría", mencionó.

"Cómo es posible que lo hayan corrido sin darle la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Cuando estuvo con Lillini dio todo lo que pudo, se encubrió el tema".

Cuando los integrantes de las divisiones menores de Pumas regresaron a entrenar tras la pandemia del Covid-19, el joven futbolista ya no fue requerido.

Hay junta

La directiva del Club Universidad sostendrá una junta con los padres de los jugadores de las diferentes categorías de fuerzas básicas el próximo lunes.

La dirigencia auriazul realizará una reunión informativa para darles detalles sobre los últimos movimientos en la institución a fin de que tengan de primera mano los hechos.

Miguel Mejía Barón y Jorge Vantolrá estarán al frente para hablar sobre la separación de Raúl Alpízar como director de fuerzas básicas, y también la salida del jefe de visores, Esteban González, ya que ambos están bajo investigación.

Alpízar fue señalado por varios padres de familia por solicitar regalos y exigirles "cuotas" para darle minutos a sus hijos en las diferentes categorías de las divisiones menores, mientras que González estaría cobrando por registrar a futbolistas.

Se invitará a los padres para que se acerquen a la directiva y denuncien en caso de que alguien se acerque con propuestas que transgredan los valores del Club Universidad.