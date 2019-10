Denuncian en España a futbolista mexicano por fracturar pómulo de rival con un brutal codazo

El futbolista mexicano Kristian Álvarez fue denunciado en España luego de propinarle un brutal codazo a Álvaro Romero durante el derbi entre Unión Deportiva Salamanca y Unionistas CF en el fútbol de la Segunda División B del país ibérico.

El futbolista surgido del Chivas de Guadalajara saltó para disputar un balón dividido junto al extremo unionista en la segunda parte del partido del pasado domingo que ganó el Salamanca por marcador de 2-0, en una acción que solo fue sancionada con tarjeta amarilla por el juez central José Fernández.

El aparatoso golpe del nacido en Zapotlanejo, una localidad en el estado mexicano de Jalisco, le provocó al jugador español una triple fractura en el pómulo que lo tendrá varias semanas de baja. Una agresión que por centímetros no afectó la visión del ojo derecho del atacante unionista.

De acuerdo al medio local La 8 de Salamanca y Salamanca Al Día, el equipo Unionistas denunció a Álvarez ante las autoridades por el codazo que le propinó a Romero, quien tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.

Ahora, el Comité Disciplinario deberá decidir si sanciona a Kristian Álvarez con algún partido inhabilitado. Mientras tanto, se desconoce cuánto tiempo estará Romero fuera de las canchas.

“Ni Kristian ni nadie del club me ha llamado para disculparse”, señaló Romero apenas el pasado martes, en declaraciones recogidas por Salamanca Al Día. Sin embargo, el defensa central mexicano aclaró posteriormente que sí se disculpó con él.

Kristian ofreció disculpas días después de su fuerte golpe (Foto: Twitter)

"Hablé con Álvaro. Son acciones de juego y no hay que hablar más del tema. Estoy bien con él, tiene las puertas abiertas de mi casa, igual que yo las suyas. El día que regrese a Salamanca nos vamos a juntar para tomar una picadita”, dijo Álvarez a la Cadena COPE.

“Los dos disputamos el balón. No sé si me hubiera sacado la roja, no he visto la jugada. Pueden decir lo que quieran, tampoco voy a decir si el árbitro pita bien o no. Podrán decir mil cosas", añadió.

El encuentro contó con participación de otros dos mexicanos, Jehú Chiapas y Martín Galván.

Apenas a principios de julio, Álvarez se convirtió en jugador del Salamanca CF UDS, luego de su paso en Loros de Colima y los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. El cuadro del Salamanca se ubica en el Grupo 2 de la Segunda B.

Solo recibió tarjeta amarilla (Foto: Twitter)

Kristian debutó en las Chivas el 23 de abril de 2011 y desde entonces peleó por un puesto como titular, pero nunca se adueñó de la zaga del chiverío a pesar de mostrar cualidades destacadas.

Y es que unas semanas antes de su debut en el primer equipo del Guadalajara, Álvarez deslumbró al mundo con su desempeño en el Mundial Sub-20 en Colombia, donde la selección mexicana se adjudicó el tercer lugar, en parte, gracias a su fútbol.

Pero la carrera de “El Forest” se diluyó estrepitosamente. Con Santos Laguna, Leones Negros -ya en el Ascenso MX- y con el equipo de Tiburones Rojos del Veracruz, no completó ni 100 partidos. En total disputó 83 juegos entre el 2016 y 2019, por lo que terminó por probar suerte en el Salamanca, que en los últimos años se volvió un salvavidas para futbolistas mexicanos que no logran acomodo en su liga.

Incluso el ex árbitro Marco Antonio Rodríguez, alias “El Chiquimarco”, fue llamado para dirigir al equipo apenas en el verano pasado. Sin embargo, por problemas con la directiva, que presuntamente solo quería utilizarlo como señuelo al tener licencia avalada por la FIFA, por lo que terminó por regresar a México sin siquiera debutar.





Fuente: www.infobae.com