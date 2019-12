Derechazo a TV Azteca: Carlos Aguilar, el Zar del boxeo, se cambia a Televisa

Una de las contrataciones más relevantes que se ha hecho en el contexto deportivo mexicano en tiempos recientes no está relacionada con ningún deportista profesional, sino que ésta se realizó en el panorama de los medios de comunicación, pues Televisa asestó un contundente golpe a TV Azteca al contratar a Carlos Aguilar, mejor conocido como “El Zar del Boxeo”, quien es uno de los cronistas más reconocidos en esta disciplina a nivel nacional.

El anuncio se hizo oficial la noche del domingo durante el programa La Jugada, el cual es uno de los más populares de la televisión nocturna mexicana, y ahí mismo se mencionó que El Zar, además de narrar los combates de box, también buscará incursionar en otro tipo de disciplinas como el básquetbol o el fútbol durante juegos de la selección mexicana.

Su particular estilo lleno de pasión en cada una de sus narraciones le valieron el apoyo y aceptación por parte del público nacional. En este sentido, frases como “Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina” o el emblomático grito “¡Ajaaaa!” se convirtieron en marcas personales por las cuales ha sido identificado a lo largo de su carrera.

Desde hace cinco meses, su presencia comenzó a extrañarse en las transmisiones de Box Azteca. Para él, este periodo fuera de los micrófonos y de las cámaras le sirvieron para reflexionar acerca de su carrera profesional. La determinación de cambiar de empresa, dijo, la tomó a partir de la idea de buscar crecer en su labor como comunicador deportivo.

“La verdad es que les tengo que agradecer muchísimo el apoyo que recibí y al mismo tiempo las muestras de cariño en esta nueva etapa. No habría un Carlos Aguilar en TUDN si no hubieran pasado los 29 años de lo que Azteca me generó: estabilidad, grandes beneficios y agradecimiento, porque todo lo que he conseguido lo hice gracias a Azteca. (...) La vida es de cambios y de retos”, declaró a través de una grabación que subió a Twitter.

En una entrevista hecha por el equipo de Televisa para darle la bienvenida, El Zar se dijo emocionado por la nueva etapa que comenzará, per también declaró que el público podrá disfrutar de un “Carlos Aguilar renovado, para sentir, para escuchar, para gozar, para aplaudir”.

Aguilar comenzará su nuevo periodo en los medios de comunicación con una pelea histórica. La revancha entre Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua será el escenario idóneo para que este comentarista saque a relucir todas sus herramientas del lenguaje con el fin de hacer disfrutar al público y que también vivan la pasión del deporte de los puños.

El pronóstico del Zar para el combate de Ruiz es que deberá volver a noquear para levantarse con la victoria. (Foto: AFP)

Respecto a Ruiz, El Zar, quien es una voz autorizada para hablar del pugilismo, se mostró sorprendido por el hecho de que no crean en él, pues, detalló, “es un chico que sólo ha perdido una vez”, además de tener “la pegada más fuerte en los pesados y de ser alguien rápido de manos”.

En este mismo sentido, ofreció un análisis sobre el rival del mexicano y explicó que Joshua no debe enfrascarse para intercambiar golpes, pues eso le resultaría perjudicial. También detalló las razones por las cuales perdió en el primer encontronazo y es que el británico no conocía a Ruiz Jr. Él, más bien, estaba concentrado en ganar la pelea para entrar a la escena boxísitca estadounidense y Ruiz lo tomó por sorpresa.

Finalmente, pronosticó que si Andy Ruiz busca levantarse con la victoria de nueva cuenta deberá apostar por noquear una vez más al británico. Alargar la pelea sería un error, pues esto lo pondría en riesgo de perder el combate, detalló.





Fuente: www.infobae.com