Desafían Mineros a Liberty en Campeonato de Basquetbol

Cortesía

Con una racha ganadora de tres juegos, los sembrados número 5 Mineros de UTEP (16-15) desafiarán al sembrado número 4 Liberty (18-13) en los cuartos de final del Campeonato de Basquetbol de la Conferencia USA 2024, este jueves a partir de las 4:30 pm en Huntsville, Alabama.

Los Mineros disfrutaron de un buen final de temporada regular con tres victorias al hilo, que culminaron con un triunfo de 83-76 en la ‘Senior Night sobre FIU el pasado 7 de marzo. Las tres victorias consecutivas son la mayor cantidad para cerrar la temporada regular desde que sumaron cuatro al final de la campaña regular 2019-20.

El triunfo mejoró la marca de los picapiedra a 3-0 en ‘Senior Night’ bajo la dirección del entrenador Joe Golding y también le dio a Golding su victoria número 50 en la ciudad fronteriza.

Mineros y Flames se enfrentaron dos veces durante la temporada regular, y cada uno salió victorioso como visitante. UTEP tiene marca de 1-1 en sedes neutrales en la presente temporada, después de haber superado a Cal, 75-72, con un triple de Tae Hardy antes de perder ante Bradley, 63-59, en la competencia por el campeonato del SoCal Challenge el 21 de noviembre. Liberty tiene marca de 4-2 en sitios neutrales.

El equipo paseño busca ganar un juego de Campeonato de la CUS por segunda ocasión en las tres temporadas que tiene bajo el mando de Golding. En su primer año, UTEP superó a ODU, 74-64, en la primera ronda antes de caer ante Middle Tennessee, 66-59, en tiempo extra en los cuartos de final. El año pasado, los Mineros fueron derrotados por WKU en los cuartos de final, 73-67.

Una victoria hoy llevaría a los paseños a su primera aparición en semifinales desde 2017 y prepararía un enfrentamiento con Jax State (sembrado No. 9), FIU (sembrado No. 8) o el campeón de la temporada regular Sam Houston (sembrado No. 1) este viernes a las 10:30 am.