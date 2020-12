Desatan 'nuevos técnicos' revolución en Liga MX

Reforma / Santiago Solari Reforma / Javier Aguirre Reforma / Hugo Sánchez

Ciudad de México.- Las bombas de la Liga MX están en los banquillos.

No son los futbolistas los que generan la expectativa para el torneo Guardianes 2021, sino técnicos como el argentino Santiago Solari (América), Javier "Vasco" Aguirre (Monterrey), y Hugo Sánchez (quien está a un paso de Cruz Azul).

Sin duda, son técnicos que le dan un nuevo atractivo a la Liga ahora presidida por Mikel Arriola.

Solari tiene entre sus credenciales la experiencia en el Real Madrid, el "Vasco" en varios clubes europeos y hasta en Selecciones como las de Japón, Egipto y México, y Hugo la del bicampeonato con Pumas.

Todos tienen en común ser técnicos de alto perfil.

En el caso de Aguirre y Hugo, además, está garantizado el espectáculo hasta en las conferencias de prensa.

Los clubes de la Liga MX habían recurrido durante años a las mismas fórmulas de directores técnicos. Ahora viene un cambio drástico, que sin duda dirigirá los flashes hacia los banquillos.

SANTIAGO SOLARI

Sabe leer el futbol a la perfección. Antes de dirigir al Real Madrid, eran célebres sus columnas en el diario El País, en las que diseccionaba el juego.

Se formó durante cinco años en las categorías inferiores del cuadro blanco.

Tras el gran fracaso del proyecto de Julen Lopetegui, tuvo su gran oportunidad en la Temporada 2018-19.

Ganó el Mundial de Clubes, pero el equipo no estuvo a la altura en LaLiga. Priorizó un sistema de juego 4-3-3. Procuró un juego ofensivo, de toque a ras de pasto, posesión de balón, virtudes que lo caracterizaron en su etapa como futbolista.

Su padre Eduardo y su tío Jorge dirigieron en México (este último en el América). Su hermano Esteban fue goleador de los Pumas, y él una de las figuras del Atlante.

Santiago sabe de presión, lo vivió como futbolista en el Inter y el Real Madrid, y como DT de estos últimos. El América le queda como anillo al dedo.

Edad: 44 años

Presión que tendrá: 9

32 partidos dirigió al Real Madrid

JAVIER AGUIRRE

Es válido el debate sobre si es el mejor técnico mexicano de la historia porque, para empezar, es el único que ha triunfado en el futbol europeo.

El "Vasco" es un timonel exigente, directo, franco, claro de ideas, pero también brillante en lo táctico. Desde hace casi 20 años no dirige a clubes mexicanos. Ha estado en los banquillos de Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Al-Wahda, Leganés y en las Selecciones de México, Japón y Egipto.

Sus equipos son equilibrados, pero también transmiten hacia la grada, tal y como él lo hace con un gesto, una grosería, una arenga.

Suele hacer magia hasta con cuadros modestos, como el Leganés. Ahora tiene a la plantilla más cara de la Liga MX, por lo que la combinación luce por demás explosiva y atractiva. Es tan hábil que a veces ya va ganando los partidos desde las conferencias previas.

Edad: 62

Presión que tendrá: 8

10 victorias, 10 empates y 10 derrotas, con el modesto Leganés.

HUGO SÁNCHEZ

El "Pentapichichi" logró que los Pumas se creyeran los mejores futbolistas de todo México, pese a que muchos de ellos no lo eran. Es un técnico que contagia confianza a sus dirigidos, siempre y cuando estén convencidos de seguirlo en el discurso. No ha habido un jugador mexicano más exitoso que él, y ya solo por eso tiene los suficientes créditos para exigir a sus dirigidos. Tuvo tristes experiencias con Pachuca y Necaxa (y en la Selección Mexicana), así que está ávido de una revancha en una tierra donde no lo tratan como ídolo, y qué mejor escaparate que Cruz Azul, un equipo al que nadie ha podido hacer campeón en 23 años y el cual requiere una sacudida anímica, más allá de futbolística, por lo que sería muy atractivo el que Hugo Sánchez estampe su firma con los de La Noria.

Edad: 62 años

Presión que tendrá: 9

8 años de su última experiencia como DT, con Pachuca