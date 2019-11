Descarta Aguirre dirigir en México

Ciudad de México.- Javier Aguirre no se ve de nueva cuenta dirigiendo en el futbol mexicano, así lo dijo el mismo entrenador en entrevista para ESPN.

"Me da muchísimo gusto que nuestra Selección (Sub-17) esté en semifinales, un partido difícil contra Holanda, me da muchísimo gusto que volvió mi 'Flaquito' (Luis Fernando Tena), agarró una papa caliente ahí en Chivas, me da mucho gusto ver a 'Memito' Vázquez, 'Nacho' Ambriz, mis amigos que están ahí, 'Gaby' Caballero, me da un montón de gusto que estén dirigiendo, yo realmente creo que no sería un buen técnico para el futbol mexicano.

"Podría ayudar, por supuesto, en otro campo del juego. Me gusta eso de manejar cosas y además siempre mis amigos me invitan a participar. Sí volveré a México, tarde o temprano volveré pues es mi país y quiero volver para allá, a intentar ayudar a alguien, pero en el momento en un banquillo no me veo", comentó el actual estratega del Leganés para la cadena televisiva.

El "Vasco" comenzó su carrera en los banquillos en 1995, al mando del Atlante. Entre 1998 y 2001 estuvo al mando del Pachuca, con el que logró un título antes de irse a dirigir a la Selección Nacional.

Tras el Mundial del 2002 tomó al Osasuna para así dar inicio a su carrera en el extranjero, la cual lo tiene hoy en el Leganés.

"Es muy difícil (que vuelva a México), mira que me han invitado muchísimos amigos directivos, ex jugadores también, que son dueños de equipos, conozco a muchos y cada año me hablan una o dos veces, pero yo digo lo mismo, yo ya hace 17 años estoy fuera del futbol mexicano totalmente", agregó el timonel de 60 años.