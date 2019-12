Descarta Elías contacto de Chivas

Ciudad de México.- El volante Elías Hernández descartó estar en negociaciones para salir de Cruz Azul y reforzar al Guadalajara para Clausura 2020.

"A mí no me ha buscado (Ricardo Peláez), no sé de dónde salió ese rumor. En su momento causó mucho ruido por ahí, pero no, en ningún momento hubo esa conversación por ahí", dijo.

El ex jugador de Morelia manifestó que "en muchas ocasiones las decisiones no dependen de uno, y nos toca ser profesionales a cada uno".

"Ahorita estoy acá en Cruz Azul y enfocado a hacer una muy buena pretemporada, por lo que si hay alguna decisión que me diga que me toca salir, tendré aceptar las cosas y tratar de buscar lo mejor", estableció previo al viaje del equipo a Barra de Navidad como parte de la pretemporada.

Por otra parte, reconoció lo relevante que es contar con un director deportivo, pero que esta es una situación que no les atañe, por lo que ellos se concentran en comenzar de la mejor forma la pretemporada.

"Nos enfocamos en trabajar y prepararnos bien, ya si viene alguien es un apoyo para nosotros; el hecho de comunicarnos con alguien, expresar lo que sentimos y lo que en muchos momentos se requiere (apoyo)", sentenció.

La Máquina dio a conocer que se hizo de manera definitiva de los derechos federativos del mediocampista Misael Domínguez, quien era propiedad de Monterrey y estaba a préstamo.