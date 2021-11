Descarta FMF cambio de DT en Selección Mexicana

Ciudad de México.- Yon de Luisa, presidente de la FMF, estableció que deben sacar siete puntos de los próximos tres juegos de la Eliminatoria y que no piensan en sustituir al entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino.

Del 27 de enero al 2 de febrero, el Tri jugará tres juegos eliminatorios, visitando a Jamaica y recibiendo a Costa Rica y Panamá, aunque estos serían a puerta cerrada por el castigo impuesto por el grito homofóbico.

"Estamos en espera de la resolución del comité de apelación de la FIFA para saber si podemos tener gente en nuestro estadio, pero tenemos que conseguir al menos 7 puntos", afirmó.

"En el análisis que hicimos internamente pensábamos tener 15 puntos en este punto de la eliminatoria, tenemos 14, estamos a dos puntos del líder. No creo que estar un punto abajo de los presupuestado es motivo de alarma, siempre hay planes B por la naturaleza del futbol, pero en este caso en particular no lo tenemos contemplado (cambio de técnico).

"La exigencia que íbamos a vivir hacia la nueva fecha FIFA de enero, así ya la teníamos así, no hay novedades en ese sentido, y en los momentos complicados como ahora es cuando hay que trabajar más y cerrar filas. Si hay algo que ha definido al 'Tata' es que ha manejado un excelente vestidor, y no veo que eso vaya a cambiar", dijo De Luisa a TUDN.

Pese a todo, aceptó dolor por las derrotas, en especial las tres ante Estados Unidos, Finales de Nations League, Copa Oro y Eliminatoria.

"Obviamente no estamos contentos con haber perdidos los tres partidos ante Estados Unidos, eso no estaba presupuestado, nos dolió perder la primer Final de la Nations League, nos dolió muchísimo perder la Final de la Copa Oro, para nosotros era fundamental repetir el campeonato de 2019, desafortunadamente no se logró. Reconociendo que era un verano muy complicado con dos selecciones, pero aquí no hay excusas, hay que salir a ganar siempre, los torneos de Concacaf hay que tratar de ganarlos siempre.

"En este caso el partido en Cincinnati nos dolió mucho perderlo, sabemos que partidos eliminatorios de visita es muy complicado ganar, pero sí pensábamos que en esta ventana de FIFA regresar con algo de puntos, creo que es ahí donde fallamos", declaró